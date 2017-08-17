走馬瀨農場牧草採收奇景 賞期限定~錯過還要再等半年中央網路報 (2017-08-17 17:06)
擁有40公頃青青大草原的走馬瀨農場，每年吸引數十萬的觀光人潮前往渡假，盤固拉牧草帶來農業轉型及升級，成為核心資源及景觀主題，亦成為走馬瀨農場產業文化節慶的最佳主角。從民國89年起，每年的牧草節會選在花開草綠的季節舉辦，將平靜無奇的「草」，推上牧草節慶的舞台，形成叫好又叫座的集客主力。走馬瀨農場栽種的盤固拉草具有水土保持、主題景觀、經濟作物、大地遊戲等多功能，無論您是遠觀欣賞或是體驗遊憩都能讓您有紓壓與能量的補充。
目前農場裡正進行著可遇不可求的牧草採收(每年限定採收2次)，場區120公頃的綠色空間瀰漫著淡淡青草香，整片大草原有數百粒的牧草球恣意擺放，讓您彷彿置身於異國情境中，打包後的牧草球除可讓牛、羊食用外，更可提供給團體遊客免費滾草球趣味賽，真正的將農業的三生一體融入真實的生活中。
今年走馬瀨農場推出為期58天尋寶奇航暑期活動，活動至8/27止，結合農場特色資源。只要購買農場純門票入場，即可免費玩尋寶遊戲，每日前30名完成尋寶者，還可獲得小禮物一份！抓住暑假的尾巴，趕快安排一趟走馬瀨農場輕旅行吧！
（蔡清欽報導）
【中央網路報】
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