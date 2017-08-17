人才培育新南向 南臺科技大學開設越南海外實習培訓專班中央網路報 (2017-08-17 17:07)
此次越南臺商參訪行程包含中鋼住金、味丹、今立集團、鋒明集團、協楊木業、美之城渡假村、眾安科技、喬盟、昶勇及胡志明台北學校等地參訪，其中涵蓋鋼鐵、食品、鞋材、腳踏車坐墊、傢俱、膠帶、各種球類等企業類型。
就讀企管系三年級的莊幸修同學表示，實際到越南後才發現與想像中有很大的差異，不論是當地市容或是宗教文化，與台灣其實沒有太大的落差，就連部分越南語單字也與中文很相似，同時也感受到臺商企業把員工視為重要資產，為員工提供寬敞及安全的工作環境後，留下了深刻的印象並感到敬佩，同時也表示非常感謝學校提供培訓課程及參訪機會，讓到越南就業成為自己未來工作的選項。
南臺科大與越南臺商清祿鞋業已有兩次實習合作經驗，7位實習生在畢業後也皆獲得留任。今年首次安排培訓課程與實地參訪，目的為擴大及強化南臺科大與越南臺商企業的連結，接下來將與臺商企業共同遴選實習生前往越南實習，一條龍式的新南向人才培育方式，將為學生及企業創造雙贏局面。
此次參訪的臺商企業提醒同學英文能力將是在多國籍幹部工作環境中，重要的能力指標之一。陳定宏主任表示，南臺越南校友畢業回國後，是臺商企業愛用的人才，不僅精通中英文，也了解台灣文化，對公司經營有很大的幫助。而校方也將繼續為臺商企業及越南校友媒合就業，未來也期盼與越南校友共同拓展實習及就業機會。
（蔡清欽報導）
【中央網路報】
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