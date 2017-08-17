【中央網路報】

暑假接近尾聲，即日起至30日，南紡購物中心特邀四家觀光工廠舉辦「夢想職人所」活動，藉由四大主題的週末體驗手作營，讓小朋友體驗特色產業的魅力與樂趣，現場特推出「繪動海底新世界」活動，設有數位互動遊戲牆及手繪遊戲，民眾可將創作投影於遊戲牆與其合影互動。為讓親子於暑假結束前留下美好回憶，南紡購物中心與台灣在地四家觀光工廠合作，於五樓夢想舞台舉辦「夢想職人所 週末體驗手作營」活動，19日推出【小小廚藝師 幸福藷罐DIY】、20日推出【小小工藝家 木製杯墊DIY】、26日推出【小小紙藝家 麋鹿手作DIY】、27日推出【小小芳香師 水凝芳香公仔DIY】，各週末體驗手作營開放四個梯次，分別為14:00~14:40、15:00~15:40、16:00~16:40及17:00~17:40。報名方式:即日起至27日，憑會員FunCard+累積消費滿300元(含)以上之同卡號發票，即可於線上(http://bit.ly/2017tsdiy)或現場報名免費手作體驗DIY乙次，名額有限，額滿為止。此外，即日起至30日，南紡購物中心五樓夢想舞台舉辦「繪動海底新世界」活動，現場的數位互動遊戲牆，讓人彷彿置身海底世界中，同時親子更可發揮想像力，用畫筆創造屬於自己的海底生物，透過QR CODE機器掃描，可將自己的創作投影至遊戲牆上，與魚群合影及互動，活動期間內持會員FunCard+當日單筆消費100元(含)以上之同卡號發票，至5F顧客服務中心即可兌換彩繪魚兒材料包(限量3,000份;每日每卡限兌5份，需同次兌換)，以上活動內容依現場公告為準。（蔡清欽報導）