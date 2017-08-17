【中央網路報】

高雄榮總台南分院於今日辦理60週年院慶公益活動，由代理副院長奚明德、台南榮家主任白永成、台南市榮服處處長何興隆，及芝禾國際公司董事長周世豪、溫田食品廠負責人黃明俊、永康區復興里長李鎮國等人共同切蛋糕慶祝。（記者蔡清欽攝）高雄榮總台南分院於今日辦理60週年院慶公益活動，攜手佛教慈濟慈善事業基金會提倡「111世界蔬醒日」活動。（記者蔡清欽攝） 有感於全球暖化、氣候變遷，以及二氧化碳排放量高居不下，高雄榮總台南分院於今日辦理60週年院慶公益活動，攜手佛教慈濟慈善事業基金會提倡「111世界蔬醒日」活動。代理副院長奚明德表示，慈濟基金會等多家民間團體以實質方式參與全球減碳行動，目的是要喚起民眾對資源永續、生態保護的意識。奚明德指出，早日促成聯合國訂定每年1月11日為世界蔬醒日，是我們院慶活動最大的目標；他說，醫護人員的職責是守護民眾的健康，這幾年來極端氣候威脅全球，世界各大城市也相繼飆破四十度高溫，異常氣候引爆層出不窮的災害，也加劇人類深受貧窮和健康的威脅。「我們立誓要救病人，醫治病患心靈外，也要發心救地球。」代理副院長悉明德強力肯定地說，除號召全院同仁參加外，也結合台南榮家、台南市榮服處，以及芝禾國際公司、溫田食品廠等民間企業，共同發心來響應世界「蔬」醒日，因為我們只有一個地球，需要大家一起來搶救，保護這顆美麗的藍色星球。院方強調，人人皆可盡己之力救地球，只要力行生活中的節能減碳，「少浪費、少吃肉、少暖化」，即可創造環境、人類與動物三贏的結果。奚明德說，院方為此特別與慈濟基金會規劃辦理「讓愛『蔬』醒-救地球 大家一起來」活動，並邀請各界參與，內容以生動逗趣的童話故事表演為主軸，來說明每日五蔬果對人體的好處，除了帶來年輕活力外，也可淨化人體血管，降低民眾各項慢性疾病的產生。此外，也安排帶動唱、樂器表演、山地舞等精彩節目演出，活動吸引許多社區民眾、病人(家屬)參與，場面活潑熱鬧。慈濟基金會大橋和氣隊隊長戴淵轉述聯合國氣象變遷小組(IPCC)表示，要救地球只有一個方法，就是茹素；因此，期待國人共同響應連署「聯合國111世界蔬醒日」運動。他說，應對餐桌上的氣候危機，人人需要新思維；「每1人、每1天、每1餐」茹素，可以改變世界。台南榮家主任白永成、台南市榮服處處長何興隆，及芝禾國際公司董事長周世豪、溫田食品廠負責人黃明俊、永康區復興里長李鎮國等人，也現身分享並肯定蔬食所帶來的功效。他們共同表示，每人茹素一餐，地球就能美三餐。最後，奚明德表示，國人響應「111世界蔬醒日」，可以循序漸進方式逐步改變飲食習慣。他指出111萬人響應共同茹素一天，可以減少2,220噸二氧化碳排放量，是國人與環境雙贏。（蔡清欽報導）