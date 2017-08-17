夏日吸睛新甜點！B&G德國農莊德式精品餐廳 推出繽紛莓果聖代中央網路報 (2017-08-17 17:12)
夏日酸甜莓果聖代 吸睛搶拍新甜點！
B&G德國農莊德式精品餐廳，推出全新冰品「繽紛夏日莓果聖代」，粉嫩繽紛的配色，既吸睛又飽覽味蕾，預期成為熱門搶拍的甜點新寵兒！莓果聖代以原味奶昔為基底，搭配莫凡彼草莓冰淇淋及鮮奶油，淋覆濃郁的草莓醬，加上新鮮的白醋栗、紅醋栗及草莓，佐以馬卡龍及杏仁角點綴，夾帶著莓果與冰淇淋的酸甜濃郁，口感層次豐富，猶如戀愛般的酸甜滋味，相當應景即將來臨的七夕情人節，為夏日帶來濃郁莓果香氣，沁涼消暑！
歐式燻肉起司拼盤 多人聚餐共享滿足豐富味蕾
同步推出鹹食餐點-「歐式燻肉起司拼盤」，主打可多人分食的起司燻肉組合，集結多樣豐富食材及精緻小點，內含多款濃郁起司，如：法國笑牛起司、義大利水牛起司、荷蘭煙燻起司、義大利莫札瑞拉起司；以及帕瑪森火腿蘋果捲，濃郁火腿搭配清爽蘋果，口感獨特；還有新鮮牛蕃茄、花枝圈、帕瑪森火腿、馬芬麵包，加上蜂蜜蘆薈、綜合沙拉，清爽開胃又解膩！另附羅勒青醬、油醋、番茄醬，可搭配沾取食用，食材豐富多樣，份量足夠，適合3~4人聚餐共享分食，於B&G德國農莊德式精品餐廳限定供應。
因應聚餐小酌，燻肉起司拼盤搭配啤酒也很對味，即日起，凡於餐廳點購「歐式燻肉起司拼盤」，即可以100元加購進口啤酒乙瓶，每組拼盤限加購4瓶，數量有限，售完為止。
(未成年請勿飲酒，飲酒過量有害身心健康。)
有機草本茶創意入菜 口感獨特清爽
另推出，「元氣草本烤雞腿排佐鵝肝松露醬」，將B&G德國農莊Tea Bar草本茶入菜，以有機元氣茶醃製的雞腿排，散發獨特淡雅草本香氣，採先煎後烤方式料理，口感外酥內嫩，搭配濃郁的鵝肝，沾佐松露醬，雅致不膩口。
餐廳資訊：
B&G德國農莊德式精品餐廳 營業時間：10:30~22:00
台北Bellavita寶麗廣場B2地址：台北市信義區松仁路28號B2電話：02-27236832
B&G德國農莊Tea Bar 官方網站 http://www.teebar.com.tw/
B&G德國農莊Tea Bar Facebook粉絲專頁 https://www.facebook.com/teebar.com.tw/
B&G德國農莊Tea Bar Instagram帳號@bg_teabar https://www.instagram.com/bg_teabar/
(蘇松濤報導)
文檔附件：
即日起 B&G德國農莊德式精品餐廳推出全新餐點
【中央網路報】
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