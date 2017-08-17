記者莊漢昌／台南報導

自來水公司為改善台南市東區地勢較高、人口大幅成長，停水後復水緩慢等供水問題，已於8月10日完成第１階段600mm及300mm管線改接，8月25日上午9時起將再進行第2階段600mm與2000mm幹管改接工程，屆時將停水23小時，預計8月26日上午8時起逐漸恢復正常供水。

本次停水區域及水壓降低影響範圍區域如下：

【停水區域】：

1、國道一號高速公路銜接太子路、三爺宮溪、國道一號高速公路西。

2、86快速道路以北。

3、永康區中山南路銜接柴頭港溪、小東路、林森路二段、林森路一段、健康路一段、南門路、國民路、大同路、機場路以東。

4、永康區中正路以南。

影響範圍之行政區如下：

1.台南市東區：東光里、虎尾里、崇信里、裕農里、關聖里、大智里、仁和里、後甲里、崇善里、富強里、路東里、文聖里、大福里、東明里、崇誨里、富裕里、德光里、南聖里、大德里、自強里、崇文里、崇德里、復興里、德高里、大學里 (林森路二段以東，包括東和路、東和路177巷、後甲國中)、和平里、東智里、崇成里、崇學里、新東里、衛國里、小東里、忠孝里、東聖里、崇明里、莊敬里、裕聖里、龍山里(林森路一段以東，包括富德街、富德街25巷、富德街25巷1弄，崇仁街、崇仁街53巷，龍山街、龍山街55巷，德光街、德光街15巷，崇善路25巷，東門路 一段302巷、312巷，崇學路263巷、261巷、239巷、221巷、203巷、263巷2弄，忠孝國中)。

2.台南市南區：大林里(國民路以北，包括國民路532巷、體育路、大林路、大林路111 巷、大林路111巷3弄、10弄、24弄，大林路135巷、大林路135巷9弄，大同路二段354巷、406巷、大同路二段406巷12弄、大同路二段430巷、大同路二段430巷7弄，大同路二段482巷、大同路二段482巷72弄、74弄、67弄、115弄)、大忠里(國民路與大同路2段640巷以北，包括中華南路一段、中華南路一段27巷、53巷、77巷、175巷5弄、97巷、125巷32弄、66巷、142巷、142巷1弄、186巷、186巷20弄，大同路二段482巷、大同路二段482巷115弄、67弄，大同路二段620巷、620巷12弄、大同路二段640巷、大同路二段640巷118 弄、122弄、82弄，國民路、國民路238巷、270巷、270巷73弄、75弄，公英一街、公英一街51巷、77巷、77巷12弄、97巷、公英二街、三街、四街、五街、六街、七街)、竹溪里(南門路以東及國民路以北，包括臺南水都水世界、臺南市勞工育樂中心、臺南市立游泳池、臺南市中正運動紀念公園、臺南市消防局、南門路287巷、南門路287巷2弄，體育路、體育路21巷、25巷、41巷、43巷、45巷，竹溪街，健康路 一段133巷、175巷、113巷、健康路一段113巷55弄、65弄)、大恩里(國民路以北，包括國民路、國民路50巷、60巷、116巷、116巷12 弄、6弄、15弄、9弄、3弄、國民路140巷、國民路158巷、國民路158巷5弄、國民路176巷、國民路176巷5弄、大同路二段640巷、大同路二段640巷39弄、大同路二段656巷、大同路二段670巷、大同路二段686巷)、新生里。

3.台南市永康區：六合里、勝利里、二王里、三合里、五王里、復華里、復國里、中興里、成功里、神州里、中華里、光復里、復興里、建國里(復國路全部)。

4.台南市仁德區：仁德里(國一高速公路以西，包括裕忠三街125巷、裕忠路、文宏路、文宏一街、文山路、文華路三段、裕華三街、文德路、中山路、淨修街、文忠路、文孝路、文南街、文心路、德昌路20巷、民安路一段)、仁和 里、仁愛里、成功里、新田里(高速公路以西，包括民安路一段393巷、民德國中、民安路一段253巷309、311、313及313之1號) 、後壁里(高速公路以西，包括民安路一段、民安路一段82、310巷、文華路二 段、德洋二街5、8、25、31、39巷、德洋路、德洋路41、180巷、中正路二段97巷) 、田厝里(86快速道路以北，包括十鼓擊樂園) 、三甲里(三爺宮溪以南86快速道路以北)。

水壓降低區域：

1、永康區中正南路銜接西門路四段、西門路三段、西門路二段、西門路一段、中華南路一段、永成路二



段、永成路一段以東。

2、永康區中山南路銜接柴頭港溪、小東路、林森路二段、林森路一段、健康路一段、南門路、國民路、大同路、機場路以西。

3、永康區中正路以南。

4、86快速道路以北。

影響範圍之行政區如下：

1.台南市東區：大學里(林森路二段以西，包括成大成功校區、成大自強校區、成大勝利校區，大學路、大學路12巷、18巷、22巷，東寧路15巷、93巷，長榮路三段、長榮路三段66巷、長榮路三段66巷10弄) 、大同里、中西里、成大里、東安里、東門里、泉南里、圍下里、龍山里(林森路一段以西，包括東門路二段134巷、158巷，府連路，府東街、府東街21巷、41巷，光華街，長榮路一段、長榮路一段234巷，府連東路) 。

2.台南市北區：五福里、三德里、玉皇里、長德里、興南里、公園里、國姓里、興北里、大山里、大仁里、六甲里、延平里、大道理、光武里、正覺里、正風里、實踐里、小康里、永祥里、中樓里、仁愛里、東興里、勝安里、長榮里、振興里、重興里、新勝里、開元里、元寶里、國興里、



華興里、力行里。

3.台南市中西區：萬昌里、銀同里、開山里、郡王里、法華里、五妃里、永華里、進學里、大南里、仙草里、小西里、福安里、青年里、建國里、永福里、三民里、公正里、天后里、赤崁里。

4.台南市南區：大忠里 (國民路以南，包括國民路467、465、463、457、455、453、451、449、449-1、443、433、291-1、291號，中華南路一段188、190、202、206、396號)、大林里 (國民路以南，包括國民路、國民路619巷、609巷、583巷、583巷8弄、567巷、567巷3弄、5弄、7弄、511巷、475)、竹溪里 (國民路以南，包括新都路)、大恩里 (國民路以南、機場路以西，包括民航



局臺南航空站、國民路、國民路217巷、國民路217巷6巷、12巷、18巷、24巷，國民路165巷、國民路165巷8弄、22弄、36弄、52弄、21弄、35弄、7弄，大同路二段750巷、大同路二段750巷74弄、40弄、28弄，大同路二段704巷、712巷、726巷、730巷)、荔宅里、建南里(永成路二段以東，包括永成路二段900巷、730巷、435巷、1060巷)、喜東里 (永成路二段以東，包括萬年路，永成路二段490巷、730巷)、省躬里(永成路以東，包括永成路一段646巷、明興路1181巷)、興農里(永成路以東、86快速道路以北，包括明興路1181巷)、明德里。

5.台南市永康區：鹽行里、尚頂里、甲頂里、東橋里、大橋里、西橋里、安康里。

6.台南市仁德區：大甲里(86快速道路以北，包括中正溪路1196巷55弄、中正西路6巷880弄)。