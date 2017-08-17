記者陳宜婷／台北報導

前一陣子「減香」、「滅香」問題鬧得沸沸揚揚，對於如何改善台灣的空污環境，中華民國有機環境教育推廣協會專任講師林才群認為，重點真的不是拜拜點香，政府除了應該從交通污染及工業污染兩大問題點著手，更重要的是建立民眾有機生活的正確觀念，才能真正達到節能減碳的目的。

節能減碳在台灣到底做得如何？林才群表示，根據聯合國統計司統計的數據，我們平均每人每年的碳排放量是世界平均值的3倍，標準值的7倍，每年總排放量是2億7600多萬公噸，這相當於75萬座大安森林公園的吸附量，顯見台灣在節能減碳上還有很大的進步空間。

對於拜拜點香帶來的空污問題，林才群認為當然可討論，例如台北行天宮已作了示範，不過空污在台灣除部份境外移入，最大來源則是交通污染及工業污染，例如這次亞泥的問題，齊柏林早早看到了，但政府卻視而不見。如果我們捨棄從最大的問題來做改善，卻從拜拜先處理，實在令人失望，那倒建議夜市燒烤也不能開，中秋節也要嚴禁烤肉。要知道可能ㄧ座大型煙囪ㄧ年的排放量就已經逺遠超過了。

林才群認為，面對全球暖化導致的氣候變遷，已經全然改變了我們生存的世界，我們再也無法用過去的生活模式來過日子。因為暖化不等人，氣候變異只會越來越嚴重，我們必須正視這個嚴重的問題。也因如此中華民國有機生活協會致力於向民眾推廣有機生活新觀念，希望幫助地球減碳，才能真正拯救自己與未來後代的生存權。

為了推廣節能減碳的正確觀念，擔任中華民國有機環境教育推廣協會專任講師的林才群，在「無毒一身輕」、「環境教育研習」的課程當中，也不斷藉由時事案例來做宣導，林才群表示，有機生活體現著人與大自然相和諧的生活方式，不僅僅表現在吃有機食品，用有機用品，還包括人們生活的各個方面，如享受明媚的陽光，呼吸新鮮的空氣，飲用無污染的健康水，不吸煙，少飲酒，適度運動，保持良好的休息和睡眠，保持平衡的心態，避免精神壓力。

只有從民眾的觀念教育和生活習慣著手，才能真正做到保護地球，林才群認為，有機生活解決的不僅是空汙問題，首先，就有機食品的生產與加工而言，可以防止土壤惡化，減少空氣污染，保護水資源。其次，讓有限資源在一定程度上得到了保護，節約能源，有利於持續發展。第三，由於有機食品本身的一些優點，經常使用能夠讓我們遠離衰老，幫我們治療各種慢性疾病。第四，有機生活可引導人類人文觀念和社會公德、靈魂精神得到昇華，最終提升人類的生活品質。

所以林才群也呼籲，政府官員應該更深入地方，了解問題，畢竟坐在辦公室是看不見台灣的，只有從最大的問題優先著手，從最根本的觀念加強教育，才能真正幫助地球減碳，幫助自己營造一個健康宜居的綠家園。