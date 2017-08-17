（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東縣政府今天公告，台九線（南迴公路）及縣道197，週日禁駛砂石車及混擬土車，違者將依道路交通處罰條例開罰。



台東縣政府觀光旅遊處今天發布新聞稿表示，有鑑於大型砂石車通行台九線南迴公路與縣道197號道路，造成路面損害與影響行車時間，為維護台東縣週日良好交通環境與維持交通秩序，台東縣政府公告自即日起台九線南迴公路與縣道197號週日 (0時至24時)管制禁駛砂石車及混凝土車（含空車）通行。



觀光旅遊處新聞稿表示，自民國93年元月一日起即已公告管制砂石車（含空車）通行南迴公路省道台九線金崙阡仔崙橋至台東、屏東縣交界壽卡段，管制時段為週休二日、連續假期，以及每日上午7時至10時及下午4 時至7時兩個時段。



最近，各級民意代表及縣民一再反映，縣內砂石大貨車行駛公路常有超車、超載或酒後駕車等影響行車秩序與安全的行為，而外地遊客也對於行駛南迴公路遇砂石車緩行造成塞車情形頗怨聲載道。



觀旅處表示，為維持台東縣週日良好交通環境、交通流量與安全秩序，台東縣6月份道安會報通過臨時動議事項決議，擴大管制南迴公路砂石車和混擬土車路段。



台東縣政府公告範圍為，(一)台九線北端至南端:台九線319.737K(花蓮縣界)至台九線454.988K(屏東縣界)。(二)台九線經台東市區路線:更生路-中興路。(三)縣道197號: 池上鄉0K至台東市石川59.670K。1060817