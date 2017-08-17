墨爾本連續七年蟬聯「全球最宜居城市」 (圖＼澳洲維多利亞州旅遊局提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】



根據經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU）以社會穩定、醫療衛生、文化與環境、教育、及基礎設施等五大範疇，來評筆全球140個城市的宜居指數，於昨(16)日公佈了「2017全球宜居指數」名單！從資料顯示，由墨爾本再度奪冠，這也是墨爾本已連續七年榮獲全球最宜居城市頭籌，僅以些許積分小贏了第二名奧地利的維也納，同時也打破之前溫哥華之前所創下的六連冠紀錄，而亞洲則是由全球名列為13名的「東京」拔得亞洲之冠！而臺北則和2016年排名一樣，名列第60名。



東京(圖＼KAYAK提供)臺北(圖＼交通部觀光局提供)

墨爾本為澳洲的文化、購物、音樂及夜生活之都，獨特的巷弄、小酒吧文化、公園、花園備受推崇。而墨爾本每年都會舉辦一系列世界級的體育、娛樂、文化、商務及生活方式類的活動，增添城市氣氛，呈現別具一格的吸引力與魅力！





而全球宜居城市，除了第一名墨爾本外，緊接於後為奧地利維也納，另外加拿大的溫哥華、多倫多、卡加利（Calgary）則分列3-5名，另外6-10名，則為澳洲阿德雷德（Adelaide）、澳洲伯斯、紐西蘭奧克蘭、芬蘭赫爾辛基，以及德國漢堡。以全球排名來說，澳洲及加拿大無疑是最大贏家，各有三個城市入榜！

而近觀亞洲10大宜居城市排名依序，分別為第13 名的東京、14名的大阪，35名的新加坡、45名的香港、58名的首爾、60名的台北。而中國大陸排名則為72名的蘇州、73名的北京、第77的天津，名列大陸前三，其次為第81的上海、第84的深圳、第88的大連、第92的廣州、第97的青島。