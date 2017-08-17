大王蓮乘坐體驗(攝影＼洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】

在武俠小說中，高手過招功夫百百種，其中水上飄更是武俠小說中常見的武功招式，現代人現在不用武功修煉，大可利用乘坐大王蓮，來場「水上飄」的體驗！臺北市雙溪公園「2017大王蓮奇幻漂浮」已於日前登場，吸引許多北部民眾前往，其中大王蓮乘坐體驗活動更是搶手，往往報名才開放，即以秒殺「坐」收，因此，公園處加碼再加開8月26、27、28日上午及下午共計6個場次，共計再增加360個名額，欲報名參與的民眾，請於8月21日(一)上午9時30分至網路報名。也提醒民眾「2017大王蓮奇幻漂浮」活動至9月15日止！

臺北市公園處黃立遠處長表示，自活動開幕以來，每天湧進眾多的遊客來欣賞大王蓮碩大之美及色彩變化多端的睡蓮之美，展期假日大王蓮乘坐體驗報名更是瞬間秒殺額滿，為讓更多遊客體驗大王蓮的奇幻漂浮，將再開放8月26日至8月28日6場次，每場名額由原本50個增加至60個，由於8月28日(一)適逢七夕情人節，只要您的體重在60公斤以下，歡迎情侶檔及暑假將結束的小朋友前來報名體驗！

大王蓮是目前世界上葉片面積最大的植物，碩大的葉片讓人驚嘆不已，其實大王蓮的花更別具特色，一般睡蓮花朵綻放時間多在清晨，但大王蓮花朵綻放的時間則是在傍晚，一朵花的壽命約2-4天，第一天呈現白色透明狀，會帶有輕淡水果香味，第二天起逐漸轉呈淡淡的粉紅色，到了第三天就變成的紅色，並且漸漸的沉入水中，直到第四天花兒就謝了，所以又有「善變的女神」的稱號。





適合早晨欣賞的睡蓮花姿_李光裕攝





適合傍晚欣賞的大王蓮花姿_李光裕攝正值炎炎夏季，提醒民眾前往雙溪公園欣賞大王蓮及睡蓮之際，別忘了防曬及多補充水份，欲欣賞繽紛的睡蓮之美，請利用早上時段欣賞、欲感受「善變的女神」大王蓮多變的花容，則傍晚為最佳的時間！另外，不妨帶著相機捕捉大王蓮或睡蓮之美，可參加最高獎金5000元等值禮券的攝影比賽！



另外，為讓民眾更深入認識大王蓮，公園處特別製作了三段影片，包括:輕功水上飄https://youtu.be/WsZ1ii_6j_M、辛苦的護蓮人https://youtu.be/Pz3SOekS6s0及以縮時攝影記錄大王蓮花葉的生長過程https://youtu.be/EwVblG4BYy，欲了解大王蓮生態的民眾不妨網路觀賞！

相關「2017大王蓮奇幻漂浮」乘坐活動加開場訊息，相關活動辦法及報名網址請至臺北市公園處網頁「活動訊息」http://pkl.taipei.gov.tw/ 第9-14場次查詢及報名，再次提醒8月21日(一)上午9時30分開放網路報名。

圖片：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供