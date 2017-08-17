「每次看到廣告都會起雞皮疙瘩...每次都有新感覺...運動員為了讓世界看到台灣努力的眼神...說不出的心酸」

「很棒的形象廣告，動人的音樂都聽到起雞皮疙瘩了，特地上網搜尋這個廣告影片，讓我對貴公司印象加深了，台灣加油！」

「觸動心弦 激盪人心 這個時候的我們！ 真的很需要這樣故事來彼此激勵。感謝昇恆昌 如此這般的用心。 真的是太棒了。」

一支影片，緣何能夠引起這麼多網友共鳴？

昇恆昌總經理江建廷，是這支影片的幕後推手。

「一開始的靈感，就是想要鼓勵在這塊土地上默默耕耘的人們！」江建廷語氣加重了幾分說，當台灣人投入在自己擅長的領域並持續努力時，光芒是不會被抹滅的。

35歲的江建廷學成歸國後，進入企業從基層做起，他在昇恆昌內部，歷任客戶服務與商品倉儲，也有採購與行銷經驗，從第一線銷售員做起的他，深知服務業的辛苦與光輝，其實也是一線之隔。「尤其在國門服務，希望讓國內外旅客感受到台灣人真誠的熱情，服務必須更到位」他強調說。

接班後，江建廷跳脫傳統零售業思維，昇恆昌如今實體店面結合網路預購服務，不僅替品牌創造新價值，更為台灣免稅業開創數位轉型的先機。

一方面，江建廷揮軍進駐金門、澎湖，也是期待以離島地理環境的優勢，加速兩岸的交流。昇恆昌也率先與中國當地銀行合作，發行聯名信用卡。面對陸客來台人數減少的衝擊，昇恆昌聯手兩岸旅遊業推出金門自由行，做好多方面準備面對市場挑戰。

另一方面，江建廷力推360度顧客全方位服務。面對「新零售」趨勢，推出《昇恆昌免稅預購網》，不僅24小時都可上線購物，更著重線下的實體服務，打造出全新的「免稅虛實整合購物體驗」！

江建廷與團隊攜手努力，創造亮眼成績單。

除了影片中各領域的台灣之光，昇恆昌歷經三屆的失利，終在2016年贏得年度全球最佳單一地區機場零售業者的殊榮，也如同影片主人翁們一般，成為默默為台灣努力的「台灣之光」！在台灣機場服務超過20年，昇恆昌，見證了無數旅人遠赴重洋、為夢想打拼，無論是為國家、家人、為公司或是為自己，都是為了心中的那個名字而努力著。

將這股感動及堅持與所有熱愛這片土地的人們分享，是江建廷推出這支影片的起心動念，昇恆昌首支形象影片「為同一個名字努力」也因此誕生。

短短的3分10秒，是昇恆昌團隊20個月的心血成果。廣告上線1周，Facebook平台上就有超過100萬觀看次數，截至目前為止Facebook及YouTube上的瀏覽次數更突破500萬人次，影片橫跨六個城市拍攝，更在桃園機場拍攝超過20個小時，昇恆昌的用心處處可見。

昇恆昌邀請在各個領域，擁有傑出表現的「逐夢者」們！除了大家熟悉的景美女中拔河隊，去年再次創下世界盃室外拔河錦標賽金牌佳績外，影片中拍攝了第一位進入國際知名的太陽劇團的首位臺灣舞者張逸軍，以及去年奪得國際分齡手球世界冠軍的大甲國中手球隊。至於在亞洲大學橄欖球賽四連霸的長榮大學橄欖球隊，還有徒手打造貨真價實F1賽車的清大賽車工廠，都是年輕世代台灣之光的表率。

除了精彩動人畫面呈現，昇恆昌更為他們量身打造了一首主題歌，並直接請影片中的選手們獻聲演唱，「勇敢稱得上嗎？其實你也迷惘......」

影片真實地描寫著達成目標之前的徬徨心情，在拍攝景美拔河隊時，小女生們更被歌詞感動，邊唱邊哭！這讓昇恆昌與影片製作團隊都為之動容，也更堅信這支影片，定能感動更多關心台灣、熱愛台灣的觀眾。

十七、八歲的少女多是情竇初開、充滿少女情懷的階段，而景美女中拔河隊的女學生們卻為了拔河讓嬌嫩的雙手爬滿了厚繭，或許面對過自己的質疑、家人朋友的反對，但終不改她們希望為台灣爭光的決心。然而，不論是哪種訓練，最後都必須要上場比賽，但比賽的結果往往是讓人更難以捉摸的。

在江建廷口中，影片想要說的是，即使是世界冠軍，以前的成績有多輝煌，回來之後，還是要訓練自己，從歸零努力！

「有下一次機會的時候，就要背起行囊，到機場出發，飛出去為國爭光！」江建廷強調，這也與昇恆昌作為國門服務的提供者的形象不謀而合。

事實上，大環境景氣的低落、新舊世代的衝突以及各種意識形態的對立逐漸成為台灣社會風氣的寫照，低迷的社會氛圍讓台灣人逐漸對未來無感、無望，然而，越是在這樣迷惘的時代，台灣越是需要正面的能量。江建廷希望透過這支影片傳達一個訊息：永遠不要小看自己的力量，不管大環境怎麼多變、怎麼令人擔憂，只要在自己的崗位上把自己最擅長的事情做到最好，每一分每一秒的努力都不會浪費，即便尚未成功，那份堅持會持續在我們的心中發光。