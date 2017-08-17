台股收盤漲78點指數收10369點中廣新聞網 (2017-08-17 16:31)
受美股收紅以及股王大立光填息的激勵，台股成功反攻季線。由於重量級電子權值股走穩，且中小型電子股反彈力道也強，多頭重振旗鼓，指數終場漲78點，以10369點作收。成交量978億元，量能反而縮減，投資人高檔謹慎操作。（張佳琪報導）
台股重量級個股股王大立光除息，早盤迅速完成填息激勵多頭，帶動蘋概股與光學元件族群積極表態，大盤一開盤就攻回季線。
除了電子股有主流股引領，非電子股也在盤中發動攻勢，由原物料族群領軍，包括塑膠、電纜、造紙、紡織、運輸等類股漲勢都很強勁。
大盤緩步墊高進一步突破五日線，指數終場上漲78點，以10369點作收。店頭市場更因為中小型電子股的強勁反彈大漲超過1%，華南永昌投顧董事長儲祥生表示，外資在小幅減碼OTC之後近日又回頭加碼，中小型電子股轉強，是整體行情不至於持續下挫的關鍵。儲祥生說：「我覺得關鍵是，本來大家以為外資大量砍殺OTC，結果發現OTC往下跌時外資持續加碼」。
不過，成交量還不到千億元，台股連續三天的量能都不足月均量，接下來如果持續反彈，量能有必須盡速補上。
（圖：取自證交所官網）
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上一則：超低價房：或多或少都有問題
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