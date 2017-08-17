（中央社記者田裕斌台北17日電）前永豐金控董事長何壽川今天遭到台北地檢署起訴，遭求刑12年，永豐金控表示，目前已進入司法程序，公司不便評論。



何壽川並非第1位被起訴的金控董事長，前兆豐金控董事長蔡友才去年底因違反金控法，特別背信、收受不正利益及洗錢等罪遭到台北地檢署起訴，求刑12年；其餘包括前開發金控總經理辜仲瑩、中信金控董事辜仲諒及元大證券董事長杜麗莊都曾遭到起訴過。



台北地檢署表示，包括何壽川等人自2009年10月間起，被控以永豐金租賃100% 轉投資的境外Grand Capital Limited，疑違法放貸給境外無實際營運的紙上公司J&R Trading Co.Ltd.超過新台幣50億元；還查出永豐餘集團涉嫌透過YFY、元太科技，投資李俊傑控制的紙上公司Giant Crystal可交換公司債，並透過境外公司層層控制，最終控制上海1788房地產大樓等。



事實上，永豐金涉及弊案不只一樁，自去年11月鼎興牙材詐貸案爆發後，永豐金內部弊案連環爆，不但在鼎興涉及利害關係人交易外，今年3月旗下永豐金證券香港子公司借款港幣4.4億元給客戶買進輝山乳業股票，結果輝山乳業崩盤並停止交易，造成永豐金恐要吞下大筆呆帳。



今年4月永豐金證券香港子公司又涉及非法引進陸資大舉買進大同股票，並介入經營權之爭，被金融監督管理委員會查獲。



壓垮何壽川的最後一根稻草，是永豐金遭內部舉報對三寶集團涉及超貸，三寶建設董事長李俊傑透過紙上公司J&R Trading(J&R)，向永豐金海外孫公司GC租賃(Grand Capital)借款超過50億元，且在無提供足額擔保、財報的情況下逐年增貸。



此外，2012年何壽川又同意無擔保貸款1600萬美元給李俊傑的海外紙上公司ST(Star City)，何壽川妻子張杏如還曾擔任ST董事，涉違反利害關係人交易。



永豐金指出，會尊重司法並給予同仁最大的支持與協助，新經營團隊會持續進行改革。1060817