汽車和銀行股走低 日股收黑中央社 (2017-08-17 16:19)
（中央社東京17日綜合外電報導）在美國聯邦準備理事會（Fed）決策者暗示，未來升息腳步可能放慢後，大型汽車商和銀行股應聲下挫，拖累日本東京股市今天收低。
法新社報導，日經225指數下跌26.65點或0.14%，收19702.63點。東證一部指數下挫1.18點或0.07%，收1614.82點。
岡三證券公司（Okasan Online Securities）首席策略師伊藤嘉洋（Yoshihiro Ito）說，聯準會會議紀錄「讓人更關切（美國）經濟，使年底前進一步升息的確定性降低」。
美元兌日圓從昨天紐約午盤的110.19日圓貶至109.86日圓。日圓走強對日股是負面影響，因為會傷到主要出口商獲利前景。
根據聯準會會議紀錄，部分聯準會成員主張，在今年第3度調升基準放款利率之前，聯準會可以「保持耐心」。
在東京交易的金融股普遍走低。大型銀行三菱東京日聯銀行（Mitsubishi UFJ）下跌0.94%，收693.1日圓。瑞穗銀行（Mizuho）下挫0.41%，收190.8日圓。
日本最大券商野村控股公司（Nomura）挫跌0.49%，收641.8日圓。
強勢日圓衝擊汽車股，日產汽車（Nissan）下跌0.49%，收1103.5日圓。豐田汽車（Toyota）下挫0.30% ，收6175日圓。（譯者：中央社陳昱婷）1060817
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