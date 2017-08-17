文／MOOK景點家吳品萱整理報導



北海岸一帶迷人的海岸風情，沿岸有不少多元風格的景觀咖啡廳，從玻璃窗或是到戶外空間看著一望無際的蔚藍海岸，讓人像在度假般放鬆。在這精選了5間不只能看海放鬆身心，連裝潢佈置都超美又好拍的咖啡廳，一起渡過美好的午後時光吧!

送給自己一個有海的浪漫下午。(圖 / an91_a)

Le Coq 公雞咖啡



位在淺水灣沿岸，原木搭配白色調的日式鄉村風格外觀，店內更擺設了各式各樣的復古裝飾，和其他咖啡廳有著不同的味道。戶外的座位區可以欣賞美麗的日落景觀，海風吹進店內，更讓整間店充滿濃濃的小島氛圍。

望著一望無際的蔚藍海岸超紓壓!(圖 / cll_9739)

【Info】

Le Coq 公雞咖啡

地址：新北市三芝區北勢子45-16號

電話：02 8635-1362

時間: 11:00-21:00





伊莎貝拉海灘咖啡館



藍白交織的地中海風格，給人希臘般的異國情調，不僅能欣賞無敵海景，還可以在特別打造的水景區搭乘純白小艇跟用餐！如同置身連續劇般的浪漫，隨處都能拍出絕美意境照!

超好拍的美麗景色像在國外渡假一樣。(圖 / changreen)

【Info】

伊莎貝拉海灘咖啡館

地址：新北市石門區德茂里下員坑15號

電話：02-8635 2262

時間: 平日11:00-21:00 (週五至23:45) 週六8:00-23:45 週日8:00-21:00





VILLA SUGAR



由知名設計師打造的VILLA SUGAR，一樓峇里島VILLA級享受的咖啡廳，由典雅沉穩的室內咖啡廳與自然海景的露天咖啡座共同組成。在各式輕音樂的搭配下，滿足需要寧靜與休憩的心！

峇里島風格身心都得到放鬆。(圖 / robertchuh)

【Info】

VILLA SUGAR

地址：新北市三芝區土地公坑54-16號

電話：02 2636-1585

時間: 11:00-21:00





留.夏 Stay cafe & space & book



以工業風格打造的留.夏 Stay cafe空間相當寬敞，店內的古董傢俱也非常多，收音機、檯燈...等，挑高和大量玻璃窗設計讓陽光充滿整間咖啡廳，完全不會有壓迫感。還可以直接通往外面海灘，吃飽了走出戶外散步非常愜意。

如果想聽海、看夕陽，可以選擇面海的高腳桌。(圖 / 留.夏 Stay cafe & space & book)

【Info】

留.夏 Stay cafe & space & book

地址: 新北市三芝區後厝里北勢子13-3號

電話: 02 8635 3038

時間: 週一11:00-21:00 週二~週四11:30-20:00 週五~週日11:30-21:00





洋荳子



位在金山中角灣附近，藍白色希臘式造型的洋荳子，為北海岸知名咖啡館與景點，前身是知名的海倫行動咖啡，所以咖啡是來客必點的超人氣商品! 坐在露台陽傘下，眺望著海天一色的美景，十分舒適放鬆。

夏遊北海岸看海聽浪。(圖 / abbieeyang)

【Info】

洋荳子

地址: 新北市金山區忠義路29之1號

電話：02 2408 2455

時間: 平日10:30-18:30 假日09:30-21:00





海能讓人忘憂，讓人暫時忘記夏天的炙熱。到北海岸不妨就去這些咖啡店喝杯咖啡，療癒身心吧！





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