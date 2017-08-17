看海好療癒 精選北海岸5咖啡店MOOK景點家 (2017-08-17 15:47)
文／MOOK景點家吳品萱整理報導
北海岸一帶迷人的海岸風情，沿岸有不少多元風格的景觀咖啡廳，從玻璃窗或是到戶外空間看著一望無際的蔚藍海岸，讓人像在度假般放鬆。在這精選了5間不只能看海放鬆身心，連裝潢佈置都超美又好拍的咖啡廳，一起渡過美好的午後時光吧!
送給自己一個有海的浪漫下午。(圖 / an91_a)
Le Coq 公雞咖啡
位在淺水灣沿岸，原木搭配白色調的日式鄉村風格外觀，店內更擺設了各式各樣的復古裝飾，和其他咖啡廳有著不同的味道。戶外的座位區可以欣賞美麗的日落景觀，海風吹進店內，更讓整間店充滿濃濃的小島氛圍。
望著一望無際的蔚藍海岸超紓壓!(圖 / cll_9739)
【Info】
Le Coq 公雞咖啡
地址：新北市三芝區北勢子45-16號
電話：02 8635-1362
時間: 11:00-21:00
伊莎貝拉海灘咖啡館
藍白交織的地中海風格，給人希臘般的異國情調，不僅能欣賞無敵海景，還可以在特別打造的水景區搭乘純白小艇跟用餐！如同置身連續劇般的浪漫，隨處都能拍出絕美意境照!
超好拍的美麗景色像在國外渡假一樣。(圖 / changreen)
【Info】
伊莎貝拉海灘咖啡館
地址：新北市石門區德茂里下員坑15號
電話：02-8635 2262
時間: 平日11:00-21:00 (週五至23:45) 週六8:00-23:45 週日8:00-21:00
VILLA SUGAR
由知名設計師打造的VILLA SUGAR，一樓峇里島VILLA級享受的咖啡廳，由典雅沉穩的室內咖啡廳與自然海景的露天咖啡座共同組成。在各式輕音樂的搭配下，滿足需要寧靜與休憩的心！
峇里島風格身心都得到放鬆。(圖 / robertchuh)
【Info】
VILLA SUGAR
地址：新北市三芝區土地公坑54-16號
電話：02 2636-1585
時間: 11:00-21:00
留.夏 Stay cafe & space & book
以工業風格打造的留.夏 Stay cafe空間相當寬敞，店內的古董傢俱也非常多，收音機、檯燈...等，挑高和大量玻璃窗設計讓陽光充滿整間咖啡廳，完全不會有壓迫感。還可以直接通往外面海灘，吃飽了走出戶外散步非常愜意。
如果想聽海、看夕陽，可以選擇面海的高腳桌。(圖 / 留.夏 Stay cafe & space & book)
【Info】
留.夏 Stay cafe & space & book
地址: 新北市三芝區後厝里北勢子13-3號
電話: 02 8635 3038
時間: 週一11:00-21:00 週二~週四11:30-20:00 週五~週日11:30-21:00
洋荳子
位在金山中角灣附近，藍白色希臘式造型的洋荳子，為北海岸知名咖啡館與景點，前身是知名的海倫行動咖啡，所以咖啡是來客必點的超人氣商品! 坐在露台陽傘下，眺望著海天一色的美景，十分舒適放鬆。
夏遊北海岸看海聽浪。(圖 / abbieeyang)
【Info】
洋荳子
地址: 新北市金山區忠義路29之1號
電話：02 2408 2455
時間: 平日10:30-18:30 假日09:30-21:00
海能讓人忘憂，讓人暫時忘記夏天的炙熱。到北海岸不妨就去這些咖啡店喝杯咖啡，療癒身心吧！
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》https://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15982
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