魔幻森林意境超好拍 台南六大唯美系景點MOOK景點家 (2017-08-17 15:40)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
台南有數不盡的美食小吃與賞不完的古蹟城堡，是一座相當值得遊訪的城市。除了去熱門地點人擠人之外，台南也有許多充滿意境與唯美氛圍的景點，以下推選出六個人少景色又優美的地方，提供給遊客們安排一趟深度的台南之旅。
虎山國小森林步道 (圖／仁德區公所)
1. 虎山林場 (西瓜山森林步道)
位在虎山國小旁的虎山林場，這裡有大規模且茂盛的濃密林木，在原本仁德糖廠所屬的虎山農場，改為平地造林而變成森林，多種豐富的林相都可以在這裡看到。漫步完宛如精靈的森林後，還可以到附近的微笑虎山咖啡館休憩，十分愜意。
虎山國小旁林場 (圖／微笑虎山)
2. 隱田山房
隱田山房日式氛圍 (圖／隱田山房onden house)
隱田山房白色教堂 (圖／jenny.lee519)
3. 七股遊客中心
七股遊客中心 (圖／linjing0620)
除了七股鹽山外，近期掀起熱潮的七股遊客中心，線條的交錯與灰白底色，搭配豔陽與藍天，也因此成為IG的熱拍景點。
七股遊客中心 (圖／linjing0620)
4. 夢之湖
位在台南六甲與官田東部交界的山區中，隱藏著許多的美麗湖泊，其中最令人驚豔的為夢之湖秘境，媲美日月潭的湖光水色，宛如臥虎藏龍般的竹林景色，搭配台南傳統的文化風情，即使是翻山越嶺也值得一訪。
台南夢之湖媲美日月潭 (圖／yunnweii)
台南夢之湖景色宛如明信片 (圖／slow_the_pace_of__________)
5. 老塘湖藝術村
位在學甲區的老塘湖藝術村，有著古樸又典雅50年代農村氣息，融合了仿古紅樓、閩南、蒙古塞外等元素，知名電視劇《春梅》也曾在此地取景，讓這處古意盎然的藝術村變成IG上的熱拍景點。
老塘湖藝術村 (圖／sss___am)
老塘湖藝術村湖光水色 (圖／changtata)
6. 千畦種子博物館
千畦種籽舘 (圖／千畦種籽舘)
千畦種籽舘 (圖／千畦種籽舘)
隱藏於市區的千畦種子博物館，宛如現代的桃花源，裡面有各式各樣的種子與植物，是塊為種子專設的園地。園區內有專人導覽，並提供各種類種子創意商品及DIY課程。
花仙子的房子！隱藏古都中的奇幻森林～台南乾燥花特色民宿！
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=16001
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