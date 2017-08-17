世界最佳酒吧在台北 茶酒實驗玩出三次世界冠軍MOOK景點家 (2017-08-17 14:55)
文／MOOK景點家陳玟霖整理報導
「亞洲五十大酒吧」國際排名裡，在全亞洲上千家酒吧之中，Indulge Bistro不僅在排行之中，甚至是台灣至今獲得最佳名次的酒吧，也創下大中華區、中港台澳酒吧裡，奪得的最佳名次。
Indulge Bistro酒吧被評選為大中華區最佳酒吧（圖／Indulge Bistro）
一杯杯兼具視覺與口感的調酒，除了是三次世界調酒冠軍Aki Wang王偉勳20年經驗的累積，他也擅長利用各式器材，加上豐富的實驗精神，以每個創意及新奇的元素，將酒與茶完美的結合在一起，利用兩個完全不同境界的經典，創作出不僅驚豔也讓人意料之外的風味好酒，也讓Aki Wang王偉勳的Indulge Bistro一舉成名為台灣最佳酒吧。
Indulge Bistro酒吧的調酒師王偉勳曾獲得三次世界調酒冠軍（圖／Indulge Bistro）
Indulge Bistro酒吧不僅對所供應的調酒有許多的堅持，他們所提供的餐點也從不馬虎，從每一道菜的細節到選菜的細心，擺盤和每一到菜所堅持的風味，都想把自家最特別的滋味提供給前來的客人。
Indulge Bistro酒吧除了調酒，每一到菜也以細心的呈現最佳風味（圖／Indulge Bistro）
Indulge Bistro酒吧不僅有最佳酒吧的殊榮，也有細心的料理與創意無限的調酒師。在想要小酌的夜晚裡，不妨來趟Indulge Bistro酒吧感受茶酒創意的魅力吧！
【Info】
Indulge 餐酒館
地址：台北市大安區復興南路一段219巷11號
電話：02-2773-0080
營業時間：週日至週四18:00-02:00 週五至週六18:00-03:00
禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒
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》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15638
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