世大運紀念明信片 10旅遊服務中心免費索取MOOK景點家 (2017-08-17 14:37)
文／MOOK景點家吳品萱整理報導
2017台北世大運開幕在即，世界體壇的鎂光燈聚焦於台北，且特別與波隆那插畫獎得主陳又凌合作，推出10款「世大運紀念明信片」，藉此炒熱全城瘋賽會的氛圍。溫暖可愛的手繪風格，細膩刻畫運動員風采，台北城市風貌也紛紛入畫，充分展現魅力。
共有10款世大運紀念明信片。(圖 / 台北市政府)
世大運紀念明信片不僅勾勒出世大運的鮮明輪廓，也讓世界用輕鬆而溫暖的方式看見臺灣。將世大運的22項運動種類全數畫入，以及令人熟悉的臺北捷運、貓空纜車、來臺北必嚐的小籠包和珍珠奶茶等，也在10款明信片中現蹤跡。
限量版紀念明信片，絕對值得你收藏！( 圖／台北市政府)
自開幕日起，可至台北市內共10座旅遊服務中心免費索取單張明信片，一人一個站點限索取一張，索完為止。10款全數集滿者，還可至「捷運台北101/世貿站」旅服中心索取精美的明信片封套，留下美好記憶。
【Info】
世大運紀念明信片
時間: 8/19起
地點: 台北車站、松山機場、捷運北投站、捷運西門站、捷運劍潭站、美麗華、梅庭、纜車貓空站、URS44大稻埕、捷運龍山寺站。
世大運宣傳影片吸睛 空拍台北市景點巧妙穿插
》https://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15413
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