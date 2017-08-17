（中央社記者廖禹揚台北2017年8月17日電）815全台大停電後，網路謠傳台電員工揭露，台電因不敢得罪財團，先犧牲民生用電；台電今天澄清，這是沒有根據的無稽之談，815當日緊急分區輪流停電都是按照規定執行。



蘋果日報今天報導，台電第一線員工在網路上揭露815停電秘辛，指出依照調度規則，應先要求用電大戶降載，真的不夠用再來限電，但「台灣政府及高官們沒人敢得罪財團，最終中央下令停的是民生用電」，直批台電為財團犧牲民生用電。



台電發布新聞稿澄清，這篇網傳內容所指用電大戶先減少用電的措施，是指「計畫性停電」，但815停電時執行的是「緊急分區輪流停電」，兩者狀況完全不同。



台電說明，當供電能力不足，危及電力系統安全時，台電會視情況施行當日緊急停電或隔日計畫性停電。計畫性停電是台電預測隔日可能有電源供應不足情況時採取的措施，會從用電量大的工業用戶，依5000瓩、1000至5000瓩等順序陸續執行，並會於前一天提前告知，避免工業大戶緊急停電造成相關生產事故，造成國家整體更大風險。



815停電的狀況則屬突發事故，台電中央電力調度中心於當天下午4點51分事發後，依調度規則規定，於當天針對電費帳單上停電分組編號A跟B的用戶，執行4輪緊急分區輪流停電。經台電緊急應變，傍晚6點49分陸續恢復大潭等機組併聯供電，並於9時40分正式解除全台緊急分區輪流停電，並盡速陸續恢復各停電饋線的用戶供電。台電在事件發生約5小時後，恢復全台正常供電，盡力降低停電衝擊。



台電表示，對於當天因大潭電廠停機與後續執行緊急分區停電受影響的592萬用戶深感抱歉，並強調台電成立超過70年來，因應各種電源不足等事故，皆依據經濟部訂定的「電源不足時期限制用電辦法」，執行停限電配套措施，盡力維持全國民眾穩定用電。