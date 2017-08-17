▲屈臣氏歡慶進軍台灣30年，總經理弋順蘭（中）首度公布2020年6大目標。（圖／記者陳明安攝，2017.8.17）

屈臣氏集團1841年在香港創立，1987年進軍台灣市場，至今深耕台灣藥妝市場30年，宣布啟動「品牌煥新」計畫，屈臣氏總經理弋順蘭今（17）日表示，2016年他們在來客數、市占率及整體業績是過去5年來成長最高的一年，2017年預計展店目標達到550家，會員增加20萬人，全年業績成長幅度可望再突破新高，2020年總店數突破620家、會員數突破600萬人。

屈臣氏目前全台總店數超過530家，24小時營業的門市有30家，會員人數破500萬人，提供超過2萬項商品。歡慶30周年，屈臣氏以「30而麗」的嶄新氣象，宣布啟動「品牌煥新」計畫，不論在實體門市、廣告視覺、虛實宣傳等形象設計上都有更新穎、時尚、有活力的風格，還公開新版形象影片、與香港理工大學合作設計的全新制服、以及新版寵i會員卡與購物袋。

弋順蘭表示，2016年是過去5年來成長最高的一年，2017上半年整體營收也有近5%的成長，加上8月開始啟動30周年、美麗大賞等活動，消費者反應很好，希望今年可展店達550家、再增加20萬會員，業績希望可有高個位數增長，未來積極發展第8代店型，講求顧客服務與體驗，希望在2018年可以問世。

▲屈臣氏深耕台灣藥妝市場30年，期間舉辦過多檔集點活動。（圖／記者陳明安攝，2017.8.17）

在電商部分，屈臣氏網路商店2014年開站，與行動購物APP業績連年倍數成長，今年9月將進行全新改版，並預計在Q4正式推出「海外直送服務」，第一波開放國家為香港、澳門、新加坡，全力搶攻跨境電商市場；此外，全球第1間屈臣氏300坪大型量販店也預計會在中南部亮相。

弋順蘭指出，目前屈臣氏日用美妝品類在台灣的市占率約2成、開架彩妝超過5成，肌膚保養也占3成，預計在2020年前達成全台總店數突破620家、整體業績達高個位數成長、商品品項數超過4萬支、獨家販售商品數占總商品數三分之一、網路商店業績占比達整體業績占比2位數，以及會員人數突破600萬人等6大目標。

康是美近日則是歡慶統一企業集團50周年，推出4大優惠活動，包含會員消費滿額送提貨券、700項商品買1送1等，全台20家指定門市消費滿額還贈限量千份的美妝禮物袋，希望藉由一系列精彩豐富的優惠活動，與廣大會員分享歡慶統一50周年。