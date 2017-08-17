（中央社記者陳偉婷台北2017年8月17日電）外食族容易攝取過多鈉，新光醫院營養師夏子雯今天說，長期鈉攝取過多易致高血壓、心血管疾病，也會影響鈣吸收，建議多吃綠色蔬菜、香蕉等高鉀蔬果有助代謝。



根據新光吳火獅紀念醫院新聞稿，西元2013至2015 年國民營養健康狀況變遷調查結果，20歲以上國人高血壓盛行率達24.7%，估計有460萬人、平均每4人中就有1 位罹患高血壓。



另依據台灣國民營養健康狀況變遷調查結果，台灣國小學童至成人，平均男性每日鈉攝取量為4491毫克，相當於11.2克的鹽，女生是3672毫克，相當於9.2克的鹽；衛生福利部對鹽份建議為每天適量攝取量為2400毫克，相當於6公克的鹽。



夏子雯受訪時表示，現代人三餐常外食，尤其有些上班族因忙碌、不知道吃什麼，常以超商微波熟食解決三餐，但此類微波食品鈉含量通常偏高，不少外食族常吃的水餃、滷味、泡麵、小火鍋、咖哩飯等，也都有高鈉危機。



當身體裡鈉離子過高，血液細胞外液會增加，使心臟輸出的血液量增加，對血管壁衝擊大，引起血壓升高；且鈉也會刺激交感神經，使交感神經對血壓反應異常，讓血壓調節無法順利運作。



夏子雯說，過多的鈉會引起口渴、水腫，血鈉過高的症狀，進而造成高血壓、心血管疾病、中風、腎臟衰竭等疾病，也容易加速鈣質流失，增加腎結石、骨質疏鬆症的風險。



身體裡的鉀離子和鈉離子會相互影響，夏子雯說，飲食除了應控制鈉攝取，也可攝取高鉀食物，幫助身體排出多餘的鈉。深綠色的蔬菜、香蕉、奇異果、番茄、火龍果等，都有豐富鉀離子，且膳食纖維可促進腸道蠕動，降低罹患大腸癌風險。



夏子雯表示，世界衛生組織建議，成人每天鉀攝取量為3510毫克。飲食中要攝取到足夠的鉀，且因鉀離子廣泛存在於蔬果中，只要有吃蔬果，鉀離子的攝取量應該不成問題。但腎功能不佳的患者，應限制鉀離子攝取。



夏季為香蕉盛產季節，為力挺台灣在地農業，關心蕉農，新光醫院即日起至25日舉辦25週年院慶「捐發票做公益」活動，只要捐贈2張7、8月有效發票，即可兌換1根香蕉，募得發票將全數轉贈陽光基金會，感謝八仙塵爆事件期間，陽光基金會對顏損及燒傷者協助。