新台幣升 5.3分 收30.312元中央社 (2017-08-17 16:04)
（中央社台北17日電）台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.312元，升 5.3分，成交金額5.19億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為30.329元，最高30.285 元、最低30.329元。1060817
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