（中央社倫敦17日綜合外電報導）貿易談判在過去也許總是埋沒在新聞的一角，不過，因為有了美國總統川普，「北美自由貿易協定」（NAFTA）重新開啟談判，美、加、墨3國對眼前的棘手議題各有盤算。



英國廣播公司（BBC）報導，被川普形容為「殺手」、「禍害」的NAFTA全面修改談判，今天於華盛頓正式展開。



回顧過去，NAFTA於1994年生效，從這項協定簽署以來，迄今這3個國家的貿易量不但已成長至過去的3倍，3國之間的政治關係也大幅強化。



然而，當前要面對的，除了川普口口聲聲表示要推動對美國更有利的全面協定，擺在談判桌上的，還有好幾個特定領域議題。



首要是，3個國家都表示要重新檢討勞動與環境相關規定。



另外，由於網路經濟與其他科技進展，美加墨3國紛紛表示，將把修改重點放在更新條文內容，以跟上時代變化。



至於美國真正想要的是什麼，NAFTA其實讓美國農業等產業受惠良多，但川普把製造業工作機會減少矛頭指向NAFTA。然而，很多人說，自動化與對中國大陸開放貿易影響更大。



今年7月，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，川普政府將把重點放在可以減少赤字或平衡進出口上的改變，這意味美國將會減少從這些鄰國的進口，特別是墨西哥，或者是增加出口。



美國指出，他們要推動更多美國乳製品、酒、穀物與其他產品進入加拿大市場。



美國還打算加強產地來源標明相關規定，不過這點遭遇如汽車業等團體的反對聲浪。



加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）則認為，NAFTA讓加拿大的經濟規模增加2.5%。



她形容本週的談判是「讓一個本來就很好的協定變得更好」的機會。



墨西哥則認為，NAFTA幫助其製造工廠與農業變得更具全球競爭力。墨國協商代表指出，他們將提出一些議題，包含季節性勞工移民法規的鬆綁與闡明、改善邊境基礎建設以及電信市場更廣泛的整合等等。（譯者：中央社許湘欣）1060817