（中央社台北17日電）中共中央軍事委員會副主席范長龍今天表示，美國在台灣議題、薩德系統部署、美軍艦機在南海活動、美國在中國大陸周邊海空域抵近偵查等錯誤做法，為中、美兩軍關係與互信帶來消極影響。



根據中國大陸國防部網站發布，范長龍今天會見來訪的美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）時作以上表示。



范長龍強調，中美兩國元首高度重視兩軍關係，希望兩軍關係成為中美整體關係的穩定因素。



他指出，近年來，兩軍關係持續健康發展，防務和軍隊高層領導人保持友好往來，防務磋商、影像通話等各層級對話平台運行順暢，軍事互信機制建設不斷完善。



不過，范長龍話鋒一轉，指責美方在台灣議題、美國在中國周邊部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德）、美軍艦機在南海活動、美國在中國大陸周邊海空域抵近偵查等問題上的錯誤做法，「給兩國兩軍關係和雙邊互信帶來很大消極影響。」



范長龍表示，願意與美方共同努力，認真落實兩國元首共識，進一步挖掘合作潛力，妥處分歧和敏感問題，使兩軍合作為兩國整體關係發展注入正能量。



在北韓問題上，他強調，對話協商是解決半島問題的唯一有效途徑，軍事手段不能成為選項。當前有關各方要保持克制，避免加劇朝鮮半島局勢緊張的言行。中方希望和美方一起推動有關各方相向而行，共同為解決北韓核問題、維護半島和平穩定發揮積極作用。1060817