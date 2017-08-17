（中央社舊金山16日綜合外電報導）根據消息人士，蘋果公司計劃未來12個月砸10億美元製作原創節目，提高在影音串流領域與亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）和Netflix公司的競爭力。



根據彭博，熟悉內情人士指出，蘋果公司（Apple Inc.）6月聘僱原任職索尼公司（Sony Corp.）電視部門主管厄里希特（Jamie Erlicht）和安柏格（Zack Van Amburg）率領位於洛杉磯的新團隊，將為Apple Music和其他未來影音串流產品，製作和購買電視節目和電影。



「華爾街日報」（Wall Street Journal）今天稍早報導這項新預算計畫。蘋果發言人不願置評。



蘋果過去一年來加快推動影音內容發展，希望在2020年前透過Apple Music和應用程式商店App Store等服務事業，將營收提高一倍。



蘋果6月推出原創真人秀「App星球」（Planet of the Apps，暫譯），這個月稍早又推出「兜風KTV」（Carpool Karaoke）。蘋果高層主管吉米艾文（Jimmy Iovine）4月告訴彭博，蘋果年底前將推出多達10個原創節目。



儘管消息人士表示預算尚未敲定，約10億美元的預算對蘋果而言意味支出提高，但仍比Netflix和亞馬遜的影音開支少相當多。



Netflix曾表示，今年將砸60億美元在節目上，摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）分析師預估亞馬遜開支在45億美元左右。（譯者：中央社陳昱婷）1060817