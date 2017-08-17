香港, 2017年8月17日 - (亞太商訊) - 日新月異的科技發展形勢下，如何持續吸引顧客，如何保持及增長市場份額，是一個巨大的挑戰，同時也是一個機遇。作為一個有17年歷史、富有國民度的知名品牌，中國功能保健茶領域的領先供應商碧生源（926.HK）在經營發展上穩中求進，在行銷方式上也不斷探索創新。



面對目前移動互聯網已經快速滲透入人們日常生活的形勢，以及健康消費群體年輕化的態勢，碧生源將其廣告投放形式由傳統媒體欄目積極拓展至新媒體綜藝欄目，2017上半年騰訊網綜藝《我們十七歲》便是由碧生源冠名。這檔欄目受眾主要為年輕人群體，此次廣告項目總曝光超過一億，成功加強其「品牌年輕化」定位，在年輕人群體中進一步提高了知名度，樹立了良好的形象。



除了廣告投放，碧生源還敏銳地跟進了廣大消費者喜聞樂見的宣傳方式，於2017年上半年借助直播平台，推出三次網路直播，觀看量累計約3000萬次，有效地在微博使用者人群中打響知名度，利用「網紅效應」進一步拉近和年輕消費者的距離。據悉，碧生源已於今年6月份，籌備拍攝了9個一分鐘微視頻，將重點針對年輕群體投放，力求在以智慧手機為載體的新媒體行銷領域再創佳績，打造既符合本集團的「品牌年輕化」主張，又適應時下傳播環境的市場宣傳模式。



碧生源除了在行銷方式上體現出了與時俱進的特點，在銷售平台的選擇和方式上也有創新。目前，碧生源一方面保留原有B2B業務的基礎，另一方面積極開發電商平台，向B2C業務傾斜，將B2C復購率作為核心指標，加強以高科技、一體化的方向靠攏發展。據統計，2017年上半年，碧生源復購用戶數量增加明顯。可以發現，通過探索新的營銷方式，採取新的溝通方式，碧生源在最大程度地獲取新B2C用戶，這是碧生源在電商領域進程中的一大步，也符合「互聯網+健康醫療」服務，加強資料保障體系建設的政策規範和要求。



醫療健康行業將成為我國接下來重點建設和扶持的對象。是因2016年年底，中共中央國務院印發了《「健康中國2030」規劃綱要》。綱要提到：推進健康中國建設，是全面建成小康社會、基本實現社會主義現代化的重要基礎，是全面提升中華民族健康素質、實現人民健康與經濟社會協調發展的國家戰略，是積極參與全球健康治理、履行2030年可持續發展議程國際承諾的重大舉措。



在此利好條件下，碧生源表現不俗。截至2017年6月30日，其主營產品碧生源牌常潤茶、常菁茶累計銷量突破43.5億袋，名列相關板塊市場銷售榜首。碧生源於2017年上半年收益人民幣288.2百萬元，其中公司擁有人應佔全面收益總額為人民幣27.4百萬元，較去年同期增長640.5%。另對比去年同期之每股基本及攤薄盈利均為人民幣0.24分，碧生源於2017年中期增長至人民幣1.91分。積極與時俱進、不斷轉型升級的碧生源在國策助力下，發展看高一線。

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