【中央網路報】

FILA Overpass 2.0 Fusion 以藍、白、綠冷色系為設計配色，讓盛夏穿搭多了一分涼意FILA Overpass 2.0 Fusion 以復古慢跑鞋設計，搭載EVA中底與全片橡膠大底結構，呈現嶄新鞋貌FILA Overpass 2.0 鞋面以高透氣網布、無縫貼PU塗層以及珠光佳積布後套，三種材質融合而成.FILA Cage-17獨特型格引領流行風潮 重溫90年代經典設計FILA Cage-17大底設計閃電鋸齒狀排列，並將鞋面的經典配色延伸下去，成為今夏最具話題性鞋款FILA Cage-17為Cage籃球鞋款的2017年紀念版，於8月份與北美、韓國三地同步重磅發表FILA Cage-17 以藍紅白彈力帶設計，搭配X型鞋面和半透明的TPU鞋面支撐片，呈現出俐落感和未來感 近期以眾多復刻鞋款燒翻市場的義大利運動精品FILA，挾百年品牌傳奇與設計底蘊，融合義式品牌核心與當代設計，於8月份與北美、韓國三地同步重磅發表Overpass 2.0 Fusion與Cage-17兩款限量經典鞋履，場景重返90年代，以無可取代的經典外型輪廓，搭載輕量EVA、編織鞋面結合彈力帶與TPU飾片等鞋履設計工藝，賦予摩登新風貌，成為今年盛夏的球鞋圈注入發燒話題！Overpass 2.0 Fusion 首度面市的時刻要回溯到1993年，而今年盛夏FILA以復古慢跑鞋的輪廓，保留EVA中底與全片橡膠大底結構，在鞋面賦予現代鞋履工藝，呈現出嶄新型格面貌，鞋面融合三種材質而成，包括高透氣網布、無縫貼PU塗層以及珠光佳積布後套，本次發行的藍、白、綠冷色系配色，在盛夏時節彷彿帶來一陣涼流，其中白色呈現在結合鞋眼扣的TPU支撐片，再延伸至碎片冰淇淋配色的EVA中底，而綠色則自襪套式鞋舌與領口貫穿至鞋墊，並於鞋墊上標註紀念首推年份的93字樣，新舊融合的設計工藝，與Overpass 2.0 Fusion的鞋款命名相互呼應，擁有讓人無法忽視的存在感！FILA於8月份所發行的另一經典款籃球鞋為Cage-17，顧名思義為2017年的紀念版本，追溯FILA自90年代發行Cage鞋款，無論是街頭鬥牛或職業籃球，都讓FILA在籃壇佔有一席之地，擠身至世界五大籃球鞋履品牌。Cage鞋款為FILA旗下最具品牌傳奇DNA的鞋款，至今仍保有發行最多聯名版本的冠軍記錄，也讓此次Cage-17復刻版來勢洶洶！同樣擁有現代製鞋工藝加持的Cage-17，大量起用一體成型技術，包括編織鞋面、記憶泡綿壓紋領口，帶來有別以往的舒適輕量感受，襪套式中統設計更加方便穿脫。Cage-17擁有FILA品牌經典的DNA配色，保留最原始的橡膠大底設計，以經典的紅、藍、白配色轉化成最時興的彈力帶設計，X型鞋面配置俐落有型，搭配半透明的TPU鞋面支撐片，更增添強烈的未來感，整體呈現出前所未有的摩登時尚風貌，甚至在大底的設計也毫不馬虎，彷如閃電的鋸齒狀排列，延伸自鞋面的紅、藍、白經典配色依舊搶眼，FILA Cage-17經典復刻籃球鞋以全新架構提案，絕對是今年盛夏最具話題性的鞋款，沒有之一！FILA 官方平台FILA官方網站：www.fila.com.twFILA客服專線： 0800-423238FILA官方FB紛絲團：www.fila.com.twFILAYahoo旗艦店https://goo.gl/THoM5vFILAPChome運動館https://goo.gl/NFJ6QSFILA momo網路店https://goo.gl/W5gbwM(蘇松濤報導)