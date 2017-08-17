FILA 2017盛夏經典復刻鞋履雙重奏～HERITAGE SUMMER PACK8月重磅發表中央網路報 (2017-08-17 15:17)
Overpass 2.0 Fusion 首度面市的時刻要回溯到1993年，而今年盛夏FILA以復古慢跑鞋的輪廓，保留EVA中底與全片橡膠大底結構，在鞋面賦予現代鞋履工藝，呈現出嶄新型格面貌，鞋面融合三種材質而成，包括高透氣網布、無縫貼PU塗層以及珠光佳積布後套，本次發行的藍、白、綠冷色系配色，在盛夏時節彷彿帶來一陣涼流，其中白色呈現在結合鞋眼扣的TPU支撐片，再延伸至碎片冰淇淋配色的EVA中底，而綠色則自襪套式鞋舌與領口貫穿至鞋墊，並於鞋墊上標註紀念首推年份的93字樣，新舊融合的設計工藝，與Overpass 2.0 Fusion的鞋款命名相互呼應，擁有讓人無法忽視的存在感！
FILA於8月份所發行的另一經典款籃球鞋為Cage-17，顧名思義為2017年的紀念版本，追溯FILA自90年代發行Cage鞋款，無論是街頭鬥牛或職業籃球，都讓FILA在籃壇佔有一席之地，擠身至世界五大籃球鞋履品牌。Cage鞋款為FILA旗下最具品牌傳奇DNA的鞋款，至今仍保有發行最多聯名版本的冠軍記錄，也讓此次Cage-17復刻版來勢洶洶！同樣擁有現代製鞋工藝加持的Cage-17，大量起用一體成型技術，包括編織鞋面、記憶泡綿壓紋領口，帶來有別以往的舒適輕量感受，襪套式中統設計更加方便穿脫。
Cage-17擁有FILA品牌經典的DNA配色，保留最原始的橡膠大底設計，以經典的紅、藍、白配色轉化成最時興的彈力帶設計，X型鞋面配置俐落有型，搭配半透明的TPU鞋面支撐片，更增添強烈的未來感，整體呈現出前所未有的摩登時尚風貌，甚至在大底的設計也毫不馬虎，彷如閃電的鋸齒狀排列，延伸自鞋面的紅、藍、白經典配色依舊搶眼，FILA Cage-17經典復刻籃球鞋以全新架構提案，絕對是今年盛夏最具話題性的鞋款，沒有之一！
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(蘇松濤報導)
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