誠品敦南深夜食堂升級變身Live House中央網路報 (2017-08-17 15:40)
漫遊人氣打卡點 誠品生活主打美食、音樂、藝文多元體驗
誠品敦南店24小時書店是旅客造訪台北超人氣打卡點，傍晚至凌晨往往是人潮最多的時段。自6月起首創每週五、六營業至凌晨2點的深夜食堂「城市小廚快餐車」，8/18-19、8/25-26限定推出夏日IG打卡超人氣「Dream Go bar鮮果冰棒」；工程師創辦、獲得金杯咖啡師證照的「日出印象」咖啡，用精準的程式算出烘豆、沖泡咖啡的曲線，品嘗咖啡的原萃香醇；「水鹿精釀」將台灣在地風味注入美國精釀啤酒，有別於量產啤酒，有著鮮明調性與風味；主打新鮮現作的手打肉漢堡及多層次三明治的「Gobble大口餐廳」。此外，現場掃描QR CODE更可免費下載體驗myMusic 45天，周周更新活動歌單，邀請您週末夜一起「饗‧樂」！註：「myMusic城市小廚聽live」歌單: https://goo.gl/KgBi6H
除了音樂表演，誠品生活台南文化中心店9/30前展出「畫筆下的台南老巷弄」，府城在地藝術家—1/2藝術蝦的水彩、黑白速寫，重現台南老巷弄的迷人風貌；高醫店藝空間9/30前展出「寞兔來More to life生活溫度插畫X攝影展」，毛茸茸的可愛more兔，融入各種無聊煩悶的風景與日常，呈現會心一笑的樸實畫面，從「心」療癒現代生活的沉重孤寂，為你的暑假充電！
在書店中看見台灣美景 5間必打卡在地特色誠品書店
除了多元活動，融合在地特色的書店風景更是人氣打卡焦點！台中中友店挑高八米環形書區結合blackpages CAFÉ與黑膠音樂，呈現歷久彌新閱讀美景。雲林虎尾店位於歷史建築虎尾合同廳舍，建於西元1930年，屬於日治時期官方辦公廳舍的特殊建築類型，店內保留報案臺、樓梯等許多古建築原有特色，在歷史角落翻閱書籍別具況味。位於駁二藝術特區的誠品駁二店揉合港都意象，以現代設計手法呈現紅色貨櫃大門、海堤造型書桌、手工號角喇叭等，打造全台最靠近海港的書店。此外，東台灣的宜蘭店，大量採用紅磚、磨石子及枕木等當地素材，書架陳設則像座「縮小的宜蘭城」，讓讀者走進書店就像走進宜蘭城。台東店則位於台東故事館，建築本體承襲日治時代近50年的歷史建築，日常舉辦多元藝文展覽與講座，結合周邊鐵花村與鐵道藝術村，成為台東藝文創作新興聚落。
漫遊誠品 誠品人點數翻倍送 最高贈誠品行旅一泊二食
誠品自8/25起至9/24推出「漫遊誠品．新探險任務」活動，邀請會員從新角度採集各家誠品不同風貌。誠品人會員及累計卡友活動期間內跨店別消費2家可享點數2倍、3家享3倍，最高可享10家10倍贈。跨店消費達3、6家，再加碼50元及150元現金抵用券。若於活動期間內達成跨店別10家消費，除享點數10倍贈，前30名累計消費滿8,888元更將加贈誠品行旅一泊二食體驗，除可入住雅緻客房，還可享In Between雙人精選牛排套餐及The Chapter早餐，豐富夏日藝文體驗旅程。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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