myMusic城市小廚聽Live:誠品人漫遊全台誠品,跨店消費滿額送限量誠品行旅一泊二食誠品生活敦南店深夜食堂新推出夏日IG打卡超人氣「Dream Go bar鮮果冰棒」全台最靠近海港的書店高雄誠品駁二店,空間設計運用港都意象,是遊客熱門打卡點 趁著暑假尾聲,規劃與眾不同夏日漫遊吧!誠品生活敦南店每周五、六推出的「深夜食堂」已成人氣打卡點,即日起再與線上音樂平台myMusic合作,打造升級版Live House深夜食堂!金曲樂團慢慢說、實力唱將符瓊音及《中國好歌曲》一鳴驚人的邱振哲都將參與演出。除此之外,平均每2天1場的「敦南夜講堂」也獲讀者好評。趁著暑假尾聲,全台多家誠品同步推出插畫、攝影展,邀請讀者創藝遊台灣。誠品人及累計卡友於8/25至9/24至誠品兩家以上店點消費不限金額消費還有點數翻倍、現金抵用等優惠,最高回饋誠品行旅一泊兩食,為旅程帶來驚喜體驗!漫遊人氣打卡點 誠品生活主打美食、音樂、藝文多元體驗誠品敦南店24小時書店是旅客造訪台北超人氣打卡點,傍晚至凌晨往往是人潮最多的時段。自6月起首創每週五、六營業至凌晨2點的深夜食堂「城市小廚快餐車」,8/18-19、8/25-26限定推出夏日IG打卡超人氣「Dream Go bar鮮果冰棒」;工程師創辦、獲得金杯咖啡師證照的「日出印象」咖啡,用精準的程式算出烘豆、沖泡咖啡的曲線,品嘗咖啡的原萃香醇;「水鹿精釀」將台灣在地風味注入美國精釀啤酒,有別於量產啤酒,有著鮮明調性與風味;主打新鮮現作的手打肉漢堡及多層次三明治的「Gobble大口餐廳」。此外,現場掃描QR CODE更可免費下載體驗myMusic 45天,周周更新活動歌單,邀請您週末夜一起「饗‧樂」!註:「myMusic城市小廚聽live」歌單: https://goo.gl/KgBi6H除了音樂表演,誠品生活台南文化中心店9/30前展出「畫筆下的台南老巷弄」,府城在地藝術家—1/2藝術蝦的水彩、黑白速寫,重現台南老巷弄的迷人風貌;高醫店藝空間9/30前展出「寞兔來More to life生活溫度插畫X攝影展」,毛茸茸的可愛more兔,融入各種無聊煩悶的風景與日常,呈現會心一笑的樸實畫面,從「心」療癒現代生活的沉重孤寂,為你的暑假充電!在書店中看見台灣美景 5間必打卡在地特色誠品書店除了多元活動,融合在地特色的書店風景更是人氣打卡焦點!台中中友店挑高八米環形書區結合blackpages CAFÉ與黑膠音樂,呈現歷久彌新閱讀美景。雲林虎尾店位於歷史建築虎尾合同廳舍,建於西元1930年,屬於日治時期官方辦公廳舍的特殊建築類型,店內保留報案臺、樓梯等許多古建築原有特色,在歷史角落翻閱書籍別具況味。位於駁二藝術特區的誠品駁二店揉合港都意象,以現代設計手法呈現紅色貨櫃大門、海堤造型書桌、手工號角喇叭等,打造全台最靠近海港的書店。此外,東台灣的宜蘭店,大量採用紅磚、磨石子及枕木等當地素材,書架陳設則像座「縮小的宜蘭城」,讓讀者走進書店就像走進宜蘭城。台東店則位於台東故事館,建築本體承襲日治時代近50年的歷史建築,日常舉辦多元藝文展覽與講座,結合周邊鐵花村與鐵道藝術村,成為台東藝文創作新興聚落。漫遊誠品 誠品人點數翻倍送 最高贈誠品行旅一泊二食誠品自8/25起至9/24推出「漫遊誠品.新探險任務」活動,邀請會員從新角度採集各家誠品不同風貌。誠品人會員及累計卡友活動期間內跨店別消費2家可享點數2倍、3家享3倍,最高可享10家10倍贈。跨店消費達3、6家,再加碼50元及150元現金抵用券。若於活動期間內達成跨店別10家消費,除享點數10倍贈,前30名累計消費滿8,888元更將加贈誠品行旅一泊二食體驗,除可入住雅緻客房,還可享In Between雙人精選牛排套餐及The Chapter早餐,豐富夏日藝文體驗旅程。(蘇松濤報導)