2017臺北世界大學運動會將於今年8月19日開幕登場，各國選手積極備戰，主辦單位臺北世界大學運動會組織委員會也首度邀請臺北市中醫師公會參與中醫師培訓工作，從報名200位中醫師完成六十位中醫師參與大會醫療照護，為來自各國的選手提供優質服務。迎接歷史性的一刻，嘉義大林慈濟醫院六位中醫師把握機會，積極參加徵選大會中醫師不缺席，成員之一的鄭秝丞醫師希望藉此世大運的中醫服務，改變大眾認為中醫只在門診看病的刻板印象，其實中醫在運動傷害中更能發揮即時的緩解、治療效果。



在里約奧運中，多位知名的運動員在賽後自行找中醫拔罐、推拿、指壓來紓緩運動疼痛的畫面仍令人印象深刻，而在今年的臺北世大運中，觀眾將看到中醫師的身影在大型國際體育賽會上正式現身，在羽球、桌球和網球比賽中發生運動傷害時，將可直接進場進行防護。



鄭秝丞表示，從去年底就與大林慈濟醫院的醫師們參與臺北市中醫師公會的16小時一般訓練課程及32小時的中醫專業訓練課程，包括比賽規則、場地介紹、常見運動傷害，及選手發生狀況時的各種進場時機，並且研習可使用的工具、手法，以及中醫運動防護員的經驗分享；此外，也曾觀摩國際亞青角力錦標賽。當七月下旬集訓結束，仍持續在院內進行團隊演練，進一步做受傷後的包紮、固定等複習， 以最佳狀態提供完整的醫療服務。



許多人以為中醫就是在門診中看病人，調養身體。鄭秝丞強調，里約奧運中有很多外國選手利用中醫的拔罐、針灸來幫助恢復身體狀況， 正可證明中醫同樣適合運用於快速與高張力競賽後的各種需求。她指出，如比賽中常見的急、慢性扭傷、挫傷、脫臼，或是肌肉緊繃，都能利用中醫推拿、整復與拔罐等手法達到即時的改善效果。



能在台灣歷年來主辦層級最高的國際體育賽事提供醫療服務，中醫師們都覺得與有榮焉。鄭秝丞說，希望藉由大家的努力來提高中醫的能見度，而中醫確實能在運動傷害提供多面相的幫助，很值得進一步的去發展，帶給運動員更好的防護與呈現最佳的成績表現。

(宋其佳報導)

【中央網路報】