環球科技大學多媒體動畫設計系三位學生參加SSE全國創意動腦競賽，在8月16日總決賽中，張興倫同學榮獲第二名，穆胤達同學勇奪第三名，張育銘同學佳作獎。環球科大陳益興校長讚揚鍾世和指導老師及優勝的同學，用創意和努力為環球科大創造榮譽，並強調「學用合一」的重要性。



這項大賽是由明志科大、Silicon Stone Education、深石數位科技公司、佳魁資訊公司主辦，目的在促進設計創新與交流，以目前互動多媒體動畫、行動裝置與遊戲規劃設計中，非常重要的UI/UX 的UI使用者介面設計人才的推動出發，共有40多所大學協辦並選派學生參賽。由於環球科大多動系，除了插畫與動畫之外，也專精於進階的行動裝置互動導覽、遊戲、與互動科藝展演等領域，諸如常見的按鈕、邊框、標題等，及科技感的各種標尺、進度表示、特效小動畫及遊戲的血量、積分、時間等，都屬UI設計範疇，因此，鼓勵同學主動研習並認真參賽，終於獲致佳績。



榮獲第二名的張興倫同學原畢業於大明高中廣設科，受學長姐的美術作品集吸引而選擇環球科大多動系就讀，即將升大三，時常參與系上的各項比賽，也屢獲佳績，在參加本次競賽之前，也參與鍾世和指導老師引領的空軍軍史館內互動多媒體動畫與科藝展演策畫執行之設計團隊，參與『親子互動多人AR遊戲』的2D美術設計，備受肯定與讚賞。



獲得第三名的穆胤達同學將升大四，正值緊湊的專題製作期，應鍾世和老師徵召參加，在大四下學期實習前榮獲大獎，讓他覺得非常值得！摘下佳作獎的張育銘同學與張興倫同學同班，是主動尋求老師給他暑期實務學習的機會，奮力獲得佳作，值得鼓勵。



環球科技大學設計學院多媒體動畫設計系，不斷以產業實務的做中學導向推動以學生為中心的教學，該系申請106學年度的就業學程獲得職訓署補助，得以邀聘業界專業資深動畫美術與遊戲美術人士，來環球科大做實習就業前的培訓，讓學生就業準備充分且紮實。該系師生邀請有志學習多媒體動畫的青年學子加入該系，共同創造具創意又有趣的互動多媒體動畫與科藝展演設計。

(宋其佳報導)



【中央網路報】