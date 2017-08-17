【中央網路報】

台管處為推廣無動力水域遊憩活動及建立更加安全、永續的水域管理系統，於105年委託國立高雄海洋科技大學，全面檢視園區內陸水域環境及資源條件，以規劃適宜的水域遊憩活動。爰訂於106年8月26、27日試辦「2017台江國家公園水域遊憩體驗營」，藉由無動力、無汙染的水上載具（獨木舟）來觀察潮間帶特有的動植物。希望能透過無動力水域遊憩活動，將環境教育及低碳遊憩融入民眾的日常休閒生活，以傳達濕地保育理念，並作為後續水域遊憩活動相關管理規定修訂參考。「2017台江國家公園水域遊憩體驗營」是兼具水域遊憩及環境教育之活動，建議18歲以上參加（2人共乘1艘獨木舟），每梯次20名共計2梯次，預計自106年8月22日上午10時開放網路報名，活動免收費用，額滿為止，欲了解上述活動相關資訊，歡迎至台江國家公園網站（網址：www.tjnp.gov.tw）查詢。（蔡清欽報導）