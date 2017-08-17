2017台江國家公園水域遊憩體驗營 8/22開放報名中央網路報 (2017-08-17 16:03)
「2017台江國家公園水域遊憩體驗營」是兼具水域遊憩及環境教育之活動，建議18歲以上參加（2人共乘1艘獨木舟），每梯次20名共計2梯次，預計自106年8月22日上午10時開放網路報名，活動免收費用，額滿為止，欲了解上述活動相關資訊，歡迎至台江國家公園網站（網址：www.tjnp.gov.tw）查詢。
（蔡清欽報導）
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