朴子就業中心於8/25舉辦「找頭路跟我來就業Follow Me!」中型徵才活動中央網路報 (2017-08-17 16:03)
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心於106年8月25日上午09:30-12:30在嘉義縣立體育館(嘉義縣朴子市四維路一段460號)舉辦「找頭路跟我來就業Follow Me!」中型徵才活動，現場共邀請了26家廠商超過600個工作機會，希望求職民眾要把握夏日的尾巴，不要讓工作機會輕易溜走。
徵才活動邀請到欣興電子、群創光電、友良高科技紡織、新灃企業、天珩機械、青松樂活科技農業、板陶窯文化事業、全家便利商店、台灣製罐工業、天成輸配電工程、強本汽車交通事業…等等大廠商設攤徵才。
現場徵才提供的職缺有行政助理、製造及產品工程師、技術員、物流主管、美編人員、製圖人員、倉庫管理員、儲備幹部、門市人員及駕駛…等等逾600個職缺，除廠商設攤求才外，也規劃免費視障按摩體驗、花仙子職涯探索、多元團體產品試吃及展售、職訓諮詢及成果體驗...等攤位，並安排面試集章送禮物及面試一間公司換摸彩卷1張，可以說是面試越多，中獎機會越高，打算讓前來徵才活動的求職朋友滿載而歸。
歡迎待業民眾或轉換跑道的求職朋友踴躍參加，積極爭取工作機會，為自己未來打拼，成功找到適合自已的「好頭路」。對於現場徵才活動的詳細內容，可致電朴子就業中心洽詢05-3621632，或加入朴子就業中心LINE＠詳閱更多訊息！
（蔡清欽報導）
【中央網路報】
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