【中央網路報】

iOS與Android用戶只要將LINE更新到7.9.0以上版本，就能在群組或多人聊天室開直播囉！ 在LINE的聊天室中，現在可以開直播了！包括「聊天室直播」、在聊天室可建立「活動」，與動態消息「生日投稿」三大新功能全球同步上線。iOS與Android用戶只要將LINE更新至7.9.0以上（或直接更新到最新版本），就可以啟用新功能，隨時當起直播主。LINE於今（2017）年6月在日本舉辦年度發表會「LINE CONFERENCE 2017」，會中宣布LINE未來五年的發展願景將以溝通為首要任務，並透過三個主要的概念來實踐，分別是串連所有事物、全面影像化，與佈局人工智慧，並會持續優化LINE應用程式，開發多樣新功能，其中受到高度注目的聊天室直播（Chat Live），也因應用戶的期待，於今（17）日全球同步上線。在群組跟大家用視訊聊個夠！ LINE聊天室新增直播功能在LINE中的「群組聊天室」與「多人聊天室」，只要點選右上方的「電話」圖示，就會看到撥打的選項中新增了「Live」，按下去就可以開啟直播。直播功能可支援最多200人的群組使用，直播的螢幕大小則有3種選擇：全螢幕、標準尺寸、或懸浮視窗。要留意的是，直播是一種即時的通訊形式，只限直播當下觀看，直播結束後影片不會留存在聊天室中！但優點是可以減少佔用手機的儲存空間。雖然LINE中已經有「群組通話」跟傳送「影片」的功能，但在需要一對多、看得到即時畫面、且能長時間聊個夠的時候，新的直播功能會是用戶的最佳選擇。需要統計參加人數的時候最好用！LINE聊天室新增建立「活動」功能現代人生活忙碌，很多時候忘了講過什麼，總習慣回到LINE聊天室中確認一下，為了讓大家能更便利的尋找、與歸納平常在LINE中講過的內容，繼推出LINE聊天室進化版的搜尋功能與訊息備份後，現在還可以在LINE聊天室中建立「活動」。透過建立「活動」，可以更方便看到前後每一次的日期，還可以標註每次的地點，並請大家按「參加」，方便統計出席人數。生日當天，在LINE動態消息也能收到朋友的滿滿祝福！新增「生日投稿」功能日前在熊大生日（8/8）的時候第一次啟用的「生日投稿」功能，收到大家對熊大滿滿的愛，感動之餘，LINE團隊也決定將此溫馨的功能全面開放給所有用戶。「生日投稿」是可以替好友慶生的新功能，用塗鴉、照片、影片或拼貼，就能裝飾出可愛的生日卡片。在LINE動態消息中點選「送上祝福」投稿，就可以用塗鴉、照片、影片或拼貼，裝飾出可愛的生日卡片，為朋友獻上生日祝福。要如何讓朋友知道自己生日呢？只要將手機更新到最新版本，並至這裡（請用手機開啟該網址）登錄自己的生日即可。上述更新內容可同步參考LINE台灣官方部落格：http://official-blog.line.me/tw/archives/72198150.html以「拉近你我的距離」為企業使命，期許LINE不只是溝通工具，且是能使生活更便利、更豐富、有趣的工具。(蘇松濤報導)