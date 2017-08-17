奇美提供高齡友善整合式健康照護中央網路報 (2017-08-17 16:03)
黃建程指出，奇美急診醫學部去年6月發展出一套「急診高齡評估量表」，全面性評估病人的身、心、靈、社會、家庭及經濟狀況，希望能於急診先篩選出高齡病人的各種問題，接下來藉由跨領域團隊合作，轉介到老年醫學科、緩和醫療中心等安排住院，或於門診介入，減少重複返診與醫療資源浪費的問題。此項新式「急診高齡評估量表」已於106年7月發表在國際「科技期刊引用文獻資料庫」（簡稱ＳＣＩ）中的美國急診醫學雜誌，作為全世界急診及高齡醫學界重要的參考。
奇美醫學中心急診醫學部結合護理部、老年醫學科、全人醫療科、緩和醫療中心、社會服務部、營養科、復健部與藥劑部等跨部科單位，於105年5月成立了「奇美高齡急診整合團隊」，在急診醫學部直接進行提升急診高齡照護品質計畫。包括發展「急診高齡評估量表」、在急診室篩檢有「衰弱症」高齡長者、專業訓練急診高齡友善志工、高齡急診親善環境改造及設立急診安寧室。
（蔡清欽報導）
【中央網路報】
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