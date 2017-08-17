【中央網路報】

奇美醫學中心急診醫學部兼老年醫學科主治醫師黃建程表示.奇美醫率先在國際期刊發表急診高齡評估量表.提供高齡友善整合式健康照護。 75歲阿伯今年3月因全身無力至奇美醫學中心掛急診，在急診室時經由醫師黃建程進行「急診高齡評估量表（ＥＧＡ）」與「衰弱評估量表」，發現阿伯的衰弱問題不僅只是甲狀腺低下，還有運動不足及多重藥物等問題，經醫師黃建程調整藥物與運動教育，二週後阿伯由原來需要坐輪椅的狀況，目前已經可以自行走路回診。黃建程指出，奇美急診醫學部去年6月發展出一套「急診高齡評估量表」，全面性評估病人的身、心、靈、社會、家庭及經濟狀況，希望能於急診先篩選出高齡病人的各種問題，接下來藉由跨領域團隊合作，轉介到老年醫學科、緩和醫療中心等安排住院，或於門診介入，減少重複返診與醫療資源浪費的問題。此項新式「急診高齡評估量表」已於106年7月發表在國際「科技期刊引用文獻資料庫」（簡稱ＳＣＩ）中的美國急診醫學雜誌，作為全世界急診及高齡醫學界重要的參考。奇美醫學中心急診醫學部結合護理部、老年醫學科、全人醫療科、緩和醫療中心、社會服務部、營養科、復健部與藥劑部等跨部科單位，於105年5月成立了「奇美高齡急診整合團隊」，在急診醫學部直接進行提升急診高齡照護品質計畫。包括發展「急診高齡評估量表」、在急診室篩檢有「衰弱症」高齡長者、專業訓練急診高齡友善志工、高齡急診親善環境改造及設立急診安寧室。（蔡清欽報導）