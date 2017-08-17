【中央網路報】

台南市道路申挖案件多，工務局加強辦理。 鑑於台南市道路申挖一年達9,000件以上，引發民怨，台南市政府工務局積極整合減少重複挖掘，民眾想要了解自家附近工程情形，也可透過「台南市道路挖掘管理系統」中雲嘉南道路挖掘便民系統查明，若發現違法施工，可透過市府1999或手機Open1999檢舉，相關單位會立刻處理。台南市工務局主秘鄒譽名表示，城市進步難免會遇到交通建設方面的忍耐期，目前道路施工除民生需求管線挖掘案件外，還有路平專案、一般維修、道路拓寬等市府工程，及下水道與自來水汰換舊管等計畫型挖掘工程等。惟為維護施工中交通安全、順暢，工務局都會嚴格要求包商做好施工通報、施工告示牌及交維設施等工作。鄒譽名表示，其中市區挖掘面積最廣的是計畫型挖掘工程─包括營建署、水利局的污水下水道工程。道路申挖頻繁，常引致民眾觀感不佳，工務局加強道路維護強化整合機制，透過道路工程提早公佈及道路挖掘線上申請情形，管線單位或建商可藉「台南市道路挖掘管理系統」首頁施工案件表查詢及其對應之施工位置圖查詢，了解市府工程預計施作之路段，事先因應配合辦理。鄒譽名說，另計畫型案件與新建房屋案件，為減少道路重複挖補，管線單位需配合於核准時間進場施工，後續統一由整合後之負責單位進行全面刨鋪，藉此進行整合，減少重複挖掘銑鋪，減少資源浪費並可延長道路使用壽命。此外，並落實控管道路挖掘案件實際施工品質，工務局透過遠端監挖系統要求各個案件須上傳施工照片，管線單位也可藉由此系統管理其施工廠商，以提升道路維護及整體管理效益。（蔡清欽報導）