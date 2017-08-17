【中央網路報】

勞動部啟動臨工計畫，222職缺助災民盡速重建家園。 7月底尼莎及海棠2颱接力橫掃南臺灣，在臺南市及嘉義縣等地造成嚴重災情，勞動部宣布啟動天災臨工計畫，提供222個工作職缺，供受災區的失業民眾申請，只要檢附相關資料，並於8月17至23日(上班日)赴勞動力發展署雲嘉南分署所屬的臺南、永康、嘉義及朴子就業中心(含就業服務臺)皆可辦理求職登記及臨工申請。雲嘉南分署長柯呈枋表示，勞動部勞動力發展署7月31日核定通過「尼莎暨海棠颱風災後家園重建臨工計畫」，開出222個工作機會，尤其以臺南市及嘉義縣部分沿海地區因雨成災，鄉鎮區公所紛紛提出臨工需求，因此有意從事本項計畫且遭受2颱侵襲致家園、農作物受損或致家屬死亡、重傷之受災失業民眾皆可提出申請，工作內容以協助災後重建、公共環境清掃為主，並按政府公告發給每小時133元基本工資，每月最高發給176小時，工作期間最長以1個月為限。柯呈枋也進一步提醒民眾，申請時記得攜帶「國民身分證」、「印章」、「受災證明」，並填寫「臨工申請書」、「查詢勞保同意書及無工作切結書」等資料即可辦理登記，相關文件可上雲嘉南分署官網下載(http://yct168.wda.gov.tw/)，或撥打(06)698-5945分機1141至1143洽詢。（蔡清欽報導）