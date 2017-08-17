【中央網路報】

無聲的世界，需要你我的愛心來停靠！台灣高鐵公司積極投身公益愛心活動，17日特別幫助「社團法人台南市聲暉協進會」的朋友實現「搭高鐵、遊台灣」的夢想，讓他們感受高鐵的速度與熱情，隨著車窗外一幅幅飛奔而過的畫面，開啟一趟難忘的旅程。社團法人台南市聲暉協進會長期關懷喑啞人士的權益，輔導他們重建生活、融入社會，並鼓勵其貢獻所長、回饋社會。該會理事長徐紫香表示，會員多為中老年、早期失學的多重障礙者，生活條件普遍不佳，堪稱弱勢族群中更弱勢的一群。因此非常感謝高鐵公司這次愛心送暖，幫助他們走出平日封閉的生活，趁著暑假之際，有機會搭高鐵到台北進行一趟輕旅行。許多會員得知消息後，莫不歡欣鼓舞、倍感溫馨，感激之情全寫在臉上。參與的孫小姐特別以手語傳達對高鐵的喜愛以及此生第一次搭高鐵、享受台灣重要的交通建設，旅途中充滿著開心的心情！此次一同參與的家人說，平常因為忙著照顧聾啞的家人，一直沒有機會帶他們坐高鐵，這次得知高鐵公司協助到台北旅行，真的非常高興與期待，衷心的覺得，在台灣，有高鐵真好！高鐵台南站站長顏宏穎表示，台灣高鐵公司為善盡企業社會責任，持續關懷身心障礙與弱勢團體，希望透過這次高鐵體驗之旅，幫助喑啞朋友有機會走出戶外、體驗不同的人生，讓高鐵不僅是交通運輸業，更提昇成為生活、創意、服務產業，讓溫暖從高鐵不斷擴散，讓台灣的改變，就從高鐵開始！（蔡清欽報導）