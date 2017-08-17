張花冠力推提升交通水平 為水上鄉仁靖橋動土改建中央網路報 (2017-08-17 16:05)
今天在原名為南興橋的仁靖橋進行改建工程動土儀式，儀式先由張花冠、蔡萬華、蔡易餘及劉敬祥等人向現場鄉親朋友們致詞，同時張花冠頒贈感謝狀給獨立出資興建願心三號橋的不願具名善心人士，隨後進行祭拜、恭讀祝禱文並進行動土，讓儀式順利圓滿完成，張花冠強調，經由縣府團隊與嘉邑行善團合作下，今天一口氣將水上的四座橋梁進行動土，未來完工後一定能帶動地方交通便捷及提高生活水平。
張花冠指出，水上鄉仁頂橋(原名為順豐橋)及仁靖橋銜接水上鄉南和村及大堀村，為學生上課必經道路之一，既有橋樑因路寬不足，會車困難致交通容易阻塞，影響民眾通行安全，且因嘉義市湖子內重劃區於106年8月開放通行，但水上鄉卻無銜接道路，為提昇嘉義縣、市區域發展，所以特別興建願心三號橋銜接，來改善忠孝街與嘉義市新民路口現況瓶頸。
蔡萬華表示，今天四座橋梁中，仁靖橋工程經費為2,050萬最高、其次則為646萬的仁頂橋、563萬的願心三號橋及117萬的仁傑橋，其中仁靖橋因要符合中央新法規，而須將原先10米左右的橋墩拉長至35米，因此工程經費也是這幾座橋樑最多，希望未來能多與縣府合作，改善嘉義縣各地區環境與建設。
(宋其佳報導)
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