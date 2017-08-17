高雄市區監理所遠距服務社區據點，免費量血壓還能抽大獎中央網路報 (2017-08-17 16:05)
監理所除了顧交通，也要顧民眾的健康!高雄市區監理所設立遠距服務社區據點，成為高雄市政府衛生局推廣的遠距健康照護服務計畫的一員，除了提供血壓免費量測，即時上傳至雲端保存數據，還能參加抽獎活動，歡迎民眾多加利用。
民眾持一卡通或同樣支援RFID技術之卡片，可於該所據點註冊，並進行血壓量測，測得數據將即時上傳雲端資料庫，供民眾於網站、手機APP上瀏覽自己的血壓紀錄，有助於預防或就醫使用。
高市所冬啟程所長表示，高血壓近年已成為國人常見慢性病，但許多民眾沒有定期量血壓的習慣，高市所設立社區據點，要鼓勵民眾於洽公時一併使用，即時掌握自身健康情況。高市府衛生局也為註冊會員舉辦相關抽獎活動，相關資訊已發布在高雄市區監理所粉絲團(https://www.facebook.com/kcmvfans/)，歡迎民眾踴躍參加。
(本報訊)
【中央網路報】
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