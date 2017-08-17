【中央網路報】

陳思函MV站懸崖邊拍陳思函MV站懸崖邊拍陳思函站懸崖邊熱舞陳思函單拍陳思函與JerryC陳思函與JerryC、甘威鵬 創作才女陳思函日前攜手金曲製作人JerryC與天王天后的伴奏弦樂手甘威鵬，發表了最新單曲「Final Call 最後召集令」，這是華語樂壇首見電音、弦樂與人聲組合的華麗舞曲，以最新潮流的電音節奏、聲響與古典弦樂器，在氣質典雅與重擊拍點中融合撞擊出新火花，配上陳思函時而高亢時而輕柔性感讓人酥麻的歌聲，帶領聽者感受並解放心底躁動的顫抖。而身為首位的機捷取景的歌手，新銳導演Bruce Wang以都市版『海賊王』的概念，讓陳思函在故事裡化身為神秘人物，解放在不同角落期待被釋放的靈魂，呈現出輕快節奏的最潮電音舞曲。而此首Final Call的共同作曲人JerryC也是國民情歌小幸運作曲者，除了能編能寫能製作之外，對於電音舞曲的風格也相當有涉獵，他明確表示自己其實內心非常偏好時下最流行的電音風格，此次與歌手＋弦樂的組合可說是一拍即合，做出這首創新的弦樂電子音樂，今年JerryC也將用一系列的電音歌曲發表來確立自己的電音製作人的身份。另外陳思函為了讓整首歌在視覺上更為華麗，特別請到專業編舞家堯堯（Mr.Lady）來為這首歌曲打造了招牌舞蹈！首次嘗試唱跳的陳思函笑著說「31歲才轉型唱跳歌手會不會有點太老了？！」雖然如此，曾拍攝過歌舞偶像劇『Ｋ歌情人夢』的魔鬼訓練基礎下，此次拍攝當然是全力以赴，與舞者陳亞棣和堯堯（Mr.Lady）完成這首Voguing舞蹈，魅力四射的瞬間讓眾人紛紛開玩笑的說「人生30才開始，轉型唱跳路線沒問題啦！」。目前為獨立製作的陳思函所有工作都自己一手包辦，而參與製作的工作人員也都非常幫忙的給了友情價，讓陳思函感動不已，所以陳思函在MV拍攝現場除了演戲、唱跳之餘還要張羅所有工作人員的三餐、喬場地、當大家的小助理，而為了配合歌曲FINAL CALL的飛機廣播最後召集令的意象，陳思函還特別申請了機場捷運的場景拍攝，但自己寫租借場地企劃書與親自打電話跟機捷接洽也著實嚇到了接洽人員，也因為這樣令接洽人員印象非常深刻，笑說陳思函不只是第一位在機捷拍攝MV的歌手，應該也是第一位自己打電話來借場地的歌手。除了機捷場景之外，MV還特別拉到基隆海岸拍攝，因為導演想歌手與舞者們站在懸崖邊拍攝舞動開心的感覺，弦樂手甘威鵬展現在懸崖邊拉奏提琴的帥氣感，動作投入空拍效果絕佳，殊不知現場再向前一步就逼近跳海，而腳上踩著15公分高跟鞋的陳思函，也不畏恐懼的站在懸崖邊大跳特跳，不只讓身旁的工作人員膽戰心驚，連在附近的釣客也看的目不轉睛驚呼連連！而在懸崖邊拍攝時還發生了一件小插曲，穿著鮮豔紅衣的陳思函在空拍一人對嘴的畫面時，突然出現了一隻虎頭蜂瘋狂圍繞著陳思函，但因為是空拍畫面所以陳思函身旁空無一人，孤立無援的陳思函只能一邊尖叫一邊又怕摔死一邊又怕被叮的等待救援，幸好導演一發現不對勁立馬狂奔救援，事後陳思函心有餘悸的說「還好有導演救我，要不然我可能已經死掉了！」對於下半年的規劃，陳思函笑著說，這首Final Call只是向好久不見的大家喊話「我還在用力的做音樂！不管環境多刻苦！」雖然為了此次的作品已讓陳思函花光積蓄，但看到自己辛苦已久的創作能完美的以影音到位的方式呈現出來，就像是懷胎十月用力生出來的小孩，當然希望這孩子可以人見人愛！接下來也會努力創作，期望接下來能夠再生出三首不同以往風格的新歌給大家，請大家拭目以待。陳思函最新單曲「Final call 最後召集令」已於各大數位平台上架，最新消息請鎖定FB粉絲專頁：＊陳思函Angel：https://www.facebook.com/SeeHanmusic/＊JerryC：https://www.facebook.com/JerryC0831/＊Final Call MV：https://www.youtube.com/watch?v=bubTEhbw4pY(蘇松濤報導)