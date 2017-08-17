精華：今年受限產能 明年可見顯著成長中央社 (2017-08-17 15:45)
（中央社記者韓婷婷台北2017年8月17日電）隱形眼鏡龍頭廠精華(1565)今天舉行業績發表會，董事長陳明賢表示，將持續拓展彩色片海外市場，提供多樣化產品，今年受限產能滿載，明年新產能加入將見到較顯著成長。
精華上半年EPS為13.82元，低於去年同期的16.77元，陳明賢表示，日本市場量並沒有衰退，主要受到匯率影響，從量的觀點成長了6%，下半年可望好轉。陳明賢表示，精華接單為完全客製化生產，由於擴產速度快，有確認接單才會擴產生產，30多年以來始終如一，專注隱形眼鏡生產不會變，未來還是會持續因應訂單需求逐步擴增規模。
陳明賢透露，精華早年是全台灣唯一可以做非球面的鏡頭，有很多廠商找精華做鏡頭，但精華還是專注隱形眼鏡市場，最後還把技術轉給工研院。
陳明賢表示，後續將持續增加客戶產品線廣度，營收成長率將高於產業成長幅度。下半年積極耕耘台灣自有品牌市場，旗下自有品牌帝康找來田馥甄擔任「光漾瞬間」系列新品代言人，搶攻年輕族群市場，該產品為日本熱銷彩色片，將力拚擴大在台市佔率。
精華2016年一年總銷售量達7.27億片，近10年都呈現成長的態勢，去年度EPS為35.26元，現金配息為27元。
因應客戶需求，精華今年3月宣布，將砸新台幣近12億元向遠雄建設(5522)購買廠辦大樓C棟之5、6樓及D 棟之5、6樓，建物坪數合計3852坪，將建置12條產線，總生產線擴增到70條。若12條新產線全數投產，相當於總產能增加2成，將供應未來兩年所需產能。新廠預計今年底完成上線，第一階段規畫先投產4條。
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