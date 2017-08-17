基本工資 學者：應該要調漲中央社 (2017-08-17 15:31)
（中央社記者余曉涵台北2017年8月17日電）基本工資審議委員會將在18日召開，學者認為根據今年的經濟等指標，基本工資今年應該要調漲，但調漲幅度則還需討論。
勞動部明天即將召開基本工資審議委員會，屆時會討論出基本工資是否要調漲。勞動學者今天接受中央社訪問時都認為，今年的確有調漲空間。
政治大學勞工研究所教授成之約說，今年股票也上萬點，進出口的狀況也都不錯，雖然有些行業像是觀光業等有受到影響，但整體來看經濟發展不錯。
成之約表示，調漲基本工資是解決台灣低薪的方法之一，尤其台灣較無法仰賴勞資協商來調整薪資，是可以思考調漲基本工資，且調漲基本工資也有助於提升勞工的基本條件跟購買力。
文化大學勞工關係系教授李健鴻也認為，今年上半年景氣還不錯，也比前2年還好，因此基本工資有調漲空間。
李健鴻說，國外看低薪問題是以全體薪資中位數乘以2/3的數字為基準，若用台灣薪資中位數新台幣4萬多元來看，基準應為2萬7000元，這個基準也跟目前台灣的基本工資2萬1009元有一段差距。
李健鴻也認為，一例一休上路以後，的確有勞工加班費減少，讓收入也跟著減少，因此若調整基本工資，也有助於讓這群受到影響的基層勞工，讓薪資可以在往上拉一點。
至於基本工資的調幅，成之約認為由審議委員就客觀數據找到一個勞資雙方的平衡點。李健鴻則指出，應逐步調整，而不是看數據就一次到位。
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