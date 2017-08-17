（中央社記者繆宗翰台北17日電）陸媒公布中共解放軍13個集團軍主管全數異動名單。學者林穎佑分析，這份名單在中共19大前公布，代表中共總書記習近平在19大前削弱解放軍山頭主義、掌握軍隊以穩固權力的目的。



中共解放軍軍改將18個集團軍整併為13個集團軍後，陸媒16日深夜公布各集團軍的軍長及政委名單，並指原任的集團軍軍長、政委等主官不但全數調動，且在24 小時內就任新職。



國立中正大學戰略與國際事務研究所專案助理教授林穎佑今天接受中央社記者訪問時表示，過去中共解放軍有「山頭主義」問題，地方軍隊中「官、兵」關係太過密切，以致延伸出派系及貪腐問題。



他認為，這次集團軍主官全數調動，便是為避免官兵關係太過密切，並且符合習近平近年的肅貪政策。



中國大陸國防部4月27日證實，中共中央軍事委員會決定，以原18個集團軍為基礎，調整組建13個集團軍。新的13個集團軍也起用新番號，依次由陸軍第71至83 集團軍。



香港戰略學會主席、軍事評論員梁國樑7月底接受中央社訪問時也曾提到，各將領沒有在原來單位任職，而是被調到其他軍甚至跨戰區任職，相信這是要去除山頭主義、反腐和防腐，同時讓各將領熟悉更多情況，以利戰時的需要。



另外，林穎佑也提到習近平7月在香港及內蒙古閱兵時，解放軍官兵對習的回應是「主席好」，便可看出習近平強調「黨指揮槍」的意圖。



中共第19次全國代表大會預計秋季舉行。林穎佑分析，在此前夕，共軍公布完整集團軍主官異動名單，更顯示習近平「掌握軍隊，掌握政治」的企圖，以鞏固在19大上的權力。1060817