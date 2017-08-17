大陸乘客酒醉自殘 國航班機迫降莫斯科中央社 (2017-08-17 15:52)
（中央社台北17日電）陸媒報導，中國國際航空公司編號CA932班機14日晚上從德國法蘭克福飛往北京途中，一名中國大陸男乘客酒後鬧事還割手自殘，班機因此緊急降落俄羅斯莫斯科國際機場。
參考消息網17日報導指出，根據俄羅斯衛星網16日報導，這架班機降落原因是一名酒醉的中國大陸乘客，因不明原因打碎機上餐具，並開始切割自己的雙手。
報導稱，警方和醫務人員在飛機降落後立刻登機。醫生緊急處理後，這名乘客在家人的陪同下下機。
報導指出，由於事態嚴重，飛機被迫緊急降落俄羅斯首都莫斯科的謝瑞米提耶佛國際機場（Sheremetyevo International Airport）處理。
這架國航班機事後拒絕該名男乘客再登機。1060817
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