▲職安署擬修正相關規定，要求雇主替長期夜班勞工強制健康檢查。（示意圖／取自CC0圖庫）

許多行業因有其產業需求，都會有負責值夜班的員工，但勞動部職業安全衛生署（職安署）發現，若長期值夜班可能導致身心疲勞、睡眠障礙，甚至增加心血管疾病負擔，為此打算修正相關規定，要求雇主替長期值夜班的勞工強制健康檢查，並預計最快在今年下半年起開始實施。

據《蘋果》報導，職安署依《職安法》第 20 條規定，將長期夜間工作勞工列為特定健檢實施對象，為期2年。並參考國外定義，將晚間 10 時至上午 6 時定義為「夜間」時段，若在此時段內工作 3 小時以上即列入夜間工作時數，若一年內夜間工作時數達 6 個月以上，或每年夜間工作時數達 700 小時，都屬長期夜間工作，須強制健檢。

而因《職安法》細則規定特定健檢必須限期，因此，職安署規畫將要求雇主針對今、明兩年長期夜班勞工實施健檢，若是今年長期夜班勞工最遲須在明年前完成、明年長期夜班勞工則最遲須在後年完成。健檢內容包含：夜班工作樣態、自覺症狀、身體檢查、相關血液與尿液檢測、心電圖評估等項目，健檢費用將由雇主負擔，若雇主完成後須將資料上傳至職安署資料庫，職安署將視其資料進行後續分析，若未在期限內完成之雇主，則可處新台幣 3 萬至 15 萬元罰鍰。若新規實施後預估將有約 167 萬名勞工受惠。