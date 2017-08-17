【鉅亨網編譯許光吟 綜合外電】

週二 (15 日) 美股運動用品零售大廠 Dick's Sporting Goods (DKS-US) 公布 2017 第二季財報，同店銷售年增率僅 0.1%，遠遠低於公司財測的 3%，甚至按照美國非 GAAAP 原則衡量，Dick's 第二季每股盈餘 (EPS) 亦僅為 0.96 美元，遠低於財測所公布的的每股 1.02 至 1.07 美元。

展望下半年後市，Dick's 更是大幅下調營收及銷售前景，Dick's 預估今年該公司的同店銷售年增率最多只能維持持平，亦是遠遠低於去年增長 3.5% 之表現。

Dick's 執行長 Edward Stack 更承認，目前 Dick's 手上仍有大筆的庫存尚未出清，引爆美股市場恐慌性賣壓，Dick's 週二 (15 日) 單日跳空大跌 23.03%，週三 (16 日) 則小幅反彈 3.09% 以每股 27.70 美元作收。

Dick's Sporting Goods 股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

《Barron's》報導，在經歷了 Dick's 的財報發布會之後，從 Dick's 手上大量的庫存來看，估計未來美國運動零售市場，恐怕將要掀起一場激烈的削價價格戰，美股另一運動零售大廠 UnderArmour (UA-US)，可能將遭到嚴重波及。

身為美國第二大運動品牌的 UA 今年第二季依然持續虧損，甚至 UA 也出手調降了全年財測目標，並計劃進一步關閉門市以及裁員；UA 於今年第二季的財報會議中，宣布下修全年營收成長自 11% 至 12% 預估值，下修至 9% 至 11% 估值。

而過去長久不願殺價折扣的 UA，事實上也早已破功，今年初 UA 已對部分商品提供折扣，並且今年夏天 UA 繼續加入折扣戰，顯示 UA 身上的財務壓力，亦是相當巨大。

Dick's 亦承認，若競爭對手出現非理性的價格戰，那麼該公司勢必需要加入對手的價格戰競爭裡，此言似乎暗示了未來美國運動零售用品市場，將掀起一場慘烈廝殺。

野村資訊 (Nomura Instinet) 分析師 Simeon Siegel 在近日亦發表研報指出，目前美國運動用品市場已經過度飽和，運動用品零售商若要追求營收擴大成長，那麼未來勢必需要採取直接面對消費者 (DTC)、向終端消費者直接行銷的成長策略。

Simeon Siegel 並表示，雖然 Nike (NKE-US)、Adidas 也相同面對到運動零售市場飽和之問題，但估計 UA 所受到的衝擊將是最為嚴重。

UA 股價日線走勢圖 (近一年以來表現)