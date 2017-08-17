疝氣誤信偏方 拖成洗腎病人健康醫療網 (2017-08-17 15:39)
(健康醫療網/記者吳珮均報導)
有病就應該要去看醫生，千萬不要自己亂吃藥，以免病況更加嚴重！日前就有一名陳姓老翁疝氣史長達十年，他諱疾忌醫，還誤以為疝氣手術等於切除陰囊，於是聽信賣藥頻道跟電臺偏方，不只吃出慢性腎衰竭，最終還落得終身洗腎的下場。
年輕老少皆可能患疝氣
臺中慈濟醫院一般外科高國堯醫師表示，疝氣通稱「墜腸」，不論幼兒、年輕人、老年人都可能罹患。年輕人可能是腹腔通道先天性閉鎖不全；年長者則屬功能退化，腹壁變薄，有時候用力過度也會導致通道裂開，造成腹股溝疝氣。
血液循環出問題 恐演變成致命腹膜炎
高國堯醫師說，男女罹患疝氣比例是十比一，通常症狀沒有立即危險性，但如果一直不處理，等腸子推不回去，掉在裡面愈來愈腫，一旦壓力愈高，血液循環出現問題，就有可能造成腸子壞死，演變成有致命危機的腹膜炎。
及早就醫 避免小病拖成大病
高國堯醫師提醒，疝氣治療不必切除陰囊，偏方也無法奏效，手術是治癒疝氣的唯一方法，大部份病人都適用傷口小且恢復較快的腹腔鏡手術，建議及早就醫，避免小病拖成大病。
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資料來源：健康醫療網 http://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=34598
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