在印度政府表示他們希望驅逐國內數萬洛興雅(Rohingya)移民之後，數個人權團體今天(17日)呼籲印度遵守國際法律義務。

印度內政部次長李繼竹(Kiren Rijiju)上週告訴國會，政府已要求各省當局辨認並驅逐洛興雅人。這個無國家的少數族群，大多數人住在鄰國緬甸，但他們在緬甸面臨歧視與暴力問題。

近幾年來，已有數千名洛興雅人跨過邊界逃至孟加拉，還有像是印度等其他國家。然而即便聯合國(UN)表示洛興雅人是難民，印度仍不以難民看待他們。

「人權觀察」組織(Human Rights Watch)與國際特赦組織(AI)今天表示，印度應該遵守其國際義務。

「人權觀察」南亞區域主任甘古力(Meenakshi Ganguly)透過聲明說，「印度當局應該遵守印度的國際法律義務，不要在沒有先好好評估難民主張之前，強迫任何洛興雅人回到緬甸。」

近幾年來，印度洛興雅移民的人數已有增加。李繼竹在給國會的書面回覆中說，目前共有大約4萬名洛興雅人非法居住在印度。