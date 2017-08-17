2G系統走入歷史 雙卡手機成半個啞巴機NOWnews今日新聞 (2017-08-17 15:49)
行動電話 2G 業務特許執照今（ 2017 ）年 6 月 30 日已到期，消基會發現，近幾年市面上販售的雙卡機大多為 4G / 2G 型式，直到 2G 停用政策成形，雙卡機才發展出 4G / 3G 型式。因此，在 2G 系統停用後，近三分之一的雙卡機已成了半個「啞巴機」。
國家通訊傳播委員會（ NCC ）核發的 2G 行動電話業務特許執照在 6 月底屆期，所有市面上的 2G 電信服務契約自動失效，無法繼續提供服務。消基會針對國內三大電信商販售的雙卡機支援系統，有無提示消費者雙卡適用系統，有無清楚標示進行調查， 35 款手機中， 11 款為 4G / 2G 雙卡機，占 31％ ，在 2G 停用下，已成為半個「啞巴機」，至於部分標示「雙卡雙待」模糊字眼的手機，是否還隱藏 2G 插槽，無法得知。
消基會指出，許多消費者以為雙卡機就是兩張 SIM 卡，都可以待機、接通，但其實雙卡機可分為「雙卡雙待單通」、「雙卡雙待雙通」等形式，且插槽規格是 2G 、 3G 或 4G ，必須看原廠設計、軟體配合。由於 NCC 已預告第三代行動通信業務（ 3G ）也將在 2018 年 12 月 31 日終止，呼籲消費者盡量選辦 4G 門號，選購雙卡機也要言明「購買 4G / 4G 」以上的規格，否則到了明年底又要移轉與換裝，浪費時間、精力和金錢。
此外，消基會也呼籲業者，目前 2G 已經停用，對雙卡機的 2G 插槽應提供召回更新，服務忠實消費者。
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