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根據 TrendForce 綠能研究（EnergyTrend）最新太陽能報價，7 月底隨著大廠陸續歲修以及中國多晶矽龍頭廠突發的產線檢修，多晶矽供應瞬間吃緊，現貨價格在兩週內暴漲 20%。雖然預期多晶矽 (poli-silicon) 短缺的狀況在 9 月有望因「201 行情」需求減弱而獲得緩解，但由於第三季仍有大廠安排年度歲修，整體供應能力仍將維持在低庫存水平，因此多晶矽價格即使在 9 月回落，也不會低於 RMB 135/kg。

EnergyTrend 分析師蔡篤慰指出，多晶矽材料通常用來生產晶圓、太陽能電池及其他產品，由於臨時的多晶矽供應缺口實在太大，即使緊急調度或搜搶市場現貨仍不足以支應原定的下游需求，使得多晶矽晶圓的供應量同樣受限，現貨價格跟著跳漲。

此外，由於 8 月正值歐美需求高峰，台系與第三地電池片廠皆訂單滿手，此時原料的供應緊張迫使電池片廠不得不接受上游矽晶圓的成本轉嫁，以滿足生產訂單；而訂單壓力較輕的陸系中小型廠則選擇降低稼動率來因應，產業鏈利潤因此顯著向上游轉移。

展望 9 月份市場需求，美國 ITC（國際貿易委員會）將在 9 月 22 日針對 201 條款事件做出初步宣判，因此美國客戶普遍希望模組能在此前進關，以規避可能須繳交保證金的風險。

算上海運時間，產品最晚 8 月下旬就需要裝船出港，因此預期 9 月份的「201 行情」將大幅減弱，多晶供應鏈的需求將反轉向下，除多晶矽以外的環節都會有較高的跌價可能。

與此同時，單晶供應鏈卻會因為中國部分領跑者計畫需於 930 前併網、安裝週期來臨而進入另一波需求高峰，因此預期多晶矽需求仍將維持一定強度。

法人指出，矽晶圓概念股包括，中美晶 (5483-TW)、合晶科技 (6182-TW)、綠能 (3519-TW)、台勝科 (3532-TW)、統懋 (2434-TW)、尚志 (3579-TW)。